ГИБДД нашла способ бороться с кибер-преступниками

Фото: Вячеслав Василенко
До конца года компьютеры всех подразделений ГИБДД будут переведены на новую операционную систему, причем отечественных разработчиков. Специалисты уверены, что с появлением нового софта гаишники больше не будут опасаться хакерских атак, а их офисы перестанут приостанавливать свою работу.
Мирон Горин

Недавняя кибер-атака, на сутки парализовавшая работу ГИБДД, по всей стране, вынудила ведомственных программистов отвлечься от прохождения GTA и озаботиться усовершенствованием защиты электронных баз данных. Речь идет о внедрении систем, работающих на базе процессора «Байкал», вкупе с которыми будут работать «сверхумные» средства безопасности.

В итоге, утверждают в МВД, вирусы вроде WannaCry гаишное виртуальное пространство больше не паразят. Однако и на его бесперебойную работу тоже рассчитывать не стоит. Пока «сырое» оборудование пройдет «обкатку», компьютерная система ГИБДД наверняка не раз еще грохнется.

Впрочем, россиянам не привыкать стоять в очередях на оформление транспортных средств и получение «прав», и занимать эти очереди по несколько раз в неделю из-за очередного «глюка» в электронной базе ГАИ.

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22 мая 2017
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