ГИБДД нашла способ бороться с кибер-преступниками

Недавняя кибер-атака, на сутки парализовавшая работу ГИБДД, по всей стране, вынудила ведомственных программистов отвлечься от прохождения GTA и озаботиться усовершенствованием защиты электронных баз данных. Речь идет о внедрении систем, работающих на базе процессора «Байкал», вкупе с которыми будут работать «сверхумные» средства безопасности.

В итоге, утверждают в МВД, вирусы вроде WannaCry гаишное виртуальное пространство больше не паразят. Однако и на его бесперебойную работу тоже рассчитывать не стоит. Пока «сырое» оборудование пройдет «обкатку», компьютерная система ГИБДД наверняка не раз еще грохнется.

Впрочем, россиянам не привыкать стоять в очередях на оформление транспортных средств и получение «прав», и занимать эти очереди по несколько раз в неделю из-за очередного «глюка» в электронной базе ГАИ.