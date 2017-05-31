Почему летом в Москве и других мегаполисах автобусы ходить не будут

Дело в том, что приезжему, которого застигнут с национальным водительским удостоверением за рулем автобуса, грузовика или такси, с 1 июня КоАП будет грозить штрафом в 5000−15 000 рублей, а его работодателю — в 100 000 рублей. Другими словами, отныне в России таджикские, узбекские, киргизские, казахские, осетинские, абхазские, молдавские и прочие украинские «права» считаются таковыми исключительно когда их обладатель рулит в частном порядке, не участвуя в каких-либо коммерческих перевозках. Напомним, что вступление в силу этой поправки многократно откладывалось по просьбам «общественности и бизнеса».

Откладывалось, поскольку в России сейчас работают водителями множество выходцев из стран бывшего СССР, причем на основании «прав», выданных на родине. И чтобы продолжать трудиться в таком же качестве, им нужно сдать стандартный набор экзаменов в ГИБДД — «теорию» и практику на «площадке» и в «городе». Предполагалось, что за пару лет, пока вступление в силу поправки в закон «О БДД» откладывалось, все водители-гастарбайтеры, которых в нашей стране насчитывается, по разным данным, от 60 000 до 100 000 человек, плавно пройдут через процедуру переэкзаменовки и проблем не возникнет ни у них, ни у работодателей, ни у пассажиров.

При чем проблем нешуточных. Ведь страшно представить что будет, если в стране в одночасье не выйдут на работу десятки тысяч водителей автобусов и маршруток, таксистов, водителей строительных самосвалов, развозных грузовиком и дальнобойных фур. Однако это может произойти уже завтра, поскольку процент пересдавших на российские «права» водителей-иностранцев исчезающе мал.