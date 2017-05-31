Почему летом в Москве и других мегаполисах автобусы ходить не будут

hitchhikershandbook.com
В начале лета 2017 года вступает в силу поправка в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которая запрещает иностранцам работать без российских «прав». А поскольку таких гастарбайтеров за рулем наших автобусов, маршрутных и обычных такси — подавляющее большинство, первые пару летних месяцев общественный транспорт будет ходить, мягко говоря, не по расписанию. Если вообще будет. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Дело в том, что приезжему, которого застигнут с национальным водительским удостоверением за рулем автобуса, грузовика или такси, с 1 июня КоАП будет грозить штрафом в 5000−15 000 рублей, а его работодателю — в 100 000 рублей. Другими словами, отныне в России таджикские, узбекские, киргизские, казахские, осетинские, абхазские, молдавские и прочие украинские «права» считаются таковыми исключительно когда их обладатель рулит в частном порядке, не участвуя в каких-либо коммерческих перевозках. Напомним, что вступление в силу этой поправки многократно откладывалось по просьбам «общественности и бизнеса».

Откладывалось, поскольку в России сейчас работают водителями множество выходцев из стран бывшего СССР, причем на основании «прав», выданных на родине. И чтобы продолжать трудиться в таком же качестве, им нужно сдать стандартный набор экзаменов в ГИБДД — «теорию» и практику на «площадке» и в «городе». Предполагалось, что за пару лет, пока вступление в силу поправки в закон «О БДД» откладывалось, все водители-гастарбайтеры, которых в нашей стране насчитывается, по разным данным, от 60 000 до 100 000 человек, плавно пройдут через процедуру переэкзаменовки и проблем не возникнет ни у них, ни у работодателей, ни у пассажиров.

При чем проблем нешуточных. Ведь страшно представить что будет, если в стране в одночасье не выйдут на работу десятки тысяч водителей автобусов и маршруток, таксистов, водителей строительных самосвалов, развозных грузовиком и дальнобойных фур. Однако это может произойти уже завтра, поскольку процент пересдавших на российские «права» водителей-иностранцев исчезающе мал.

tltpravda.ru

Особенно серьезно от подобной напасти пострадают мегаполисы, где от бесперебойной работы общественного транспорта зависит буквльно все. Что же произойдет после 1-ого июня? Предположим, что «жареный петух» клюнет десятки тысяч «скромных и трудолюбивых» и они толпами повалят в подразделения ГИБДД выправлять себе российские «права». Но даже «русификация» — в водительском смысле — наших киргизов с молдаванами не безопасности на дорогах не прибавит. И вот, как выяснил портал «АвтоВзгляд», почему.

Чаще всего национальные «права» гастарбайтеров содержат не только грузовую («С») или только «автобусную» (D) категории, на основании которых они до последнего времени трудились в России, но и «легковую» «B». Для гастарбайтера правила пересдачи на российские «права» сейчас таковы, что ему достаточно выдержать экзамен в ГИБДД только на одну водительскую категорию, а в новенькие российские «права» ему впишут не только ее, но и все остальные, которые были в национальном в/у! То есть ГИБДД разрешит гражданину, сдавшему только на категорию «В», садиться за руль и автобуса, и многотонного грузовика. Таким образом полностью дезавуируется смысл изменений в закон «О БДД» — заставить подтвердить свою квалификацию водителей-гастарбайтеров, от профессионализма которых ежедневно зависит жизнь миллионов россиян.

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31 мая 2017
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