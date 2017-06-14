Где в России водители платят самые высокие штрафы

Самые высокие суммы фигурируют в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах и Астраханской области — они составляют соответственно 1420, 1325 и 1303 рубля. Недалеко ушли от этих регионов Ханты-Мансийский, Чукотский округа и Алтайский край — там «средний чек» оказывается выше 1100 рублей. Москва в рейтинге находится чуть ниже лидеров — столичным водителям выписываются квитанции в среднем на 1092 рубля.

Естественно, приведенные цифры не означают, что ненцы, скажем, более злостные нарушители ПДД, чем нижегородцы. Специалисты, проводившие исследование, полагают, что дело тут в другом. Высокие средние штрафы характерны в основном для удаленных от центра регионов, где установлено не так много средств фото- и видеофиксации. Взыскания налагаются сотрудниками ГИБДД, которые вынужденно реагируют на наиболее вопиющие случаи — а по ним и наказание существенно строже, чем за самое распространенное по центральной России превышение скорости на 20—40 км/ч, влекущее за собой необходимость заплатить 500 рублей. Напичканная электронными системами слежения Москва оказалась в списке лидирующих регионов потому, что в столице выписывается много штрафов за неправильную парковку.