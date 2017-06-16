Как вычислить фальшивый экипаж ДПС

Подмосковное управление ГИБДД в кооперации с подразделением Минтранса в регионе приступило к установке на обочинах местных трасс 3D-макеты, изображающие патрульные машины ДПС. Сообщается, что их появление послужит благому делу профилактики нарушений ПДД. «На дорогах Московской области в этом году установят более 100 муляжей автомобилей дорожно-патрульной службы с проблесковыми маяками красного и синего цвета, которые автоматически включаются в ночное время. Реализацией проекта занимается подмосковная Госавтоинспекция и региональное министерство транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Монтажные работы по установке 3D-макетов продлятся до конца 2017 года. По данным портала «АвтоВзгляд», «чучела» машин ДПС со сверкающими в ночи проблесковыми маячками уже давно появились на обочинах дорог Краснодарского края. Теперь, похоже, этим опытом решили воспользоваться в Подмосковье. Правда эффект от этой траты казенных средств представляется, как минимум, сомнительным.