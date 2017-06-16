Как вычислить фальшивый экипаж ДПС

ГИБДД МО
Муляжи патрульных машин ДПС, расстановкой которых в последнее время занялась подмосковная ГИБДД, появятся на обочинах трасс региона. Но напугать автомобилистов они вряд ли смогут.
Максим Строкер

Подмосковное управление ГИБДД в кооперации с подразделением Минтранса в регионе приступило к установке на обочинах местных трасс 3D-макеты, изображающие патрульные машины ДПС. Сообщается, что их появление послужит благому делу профилактики нарушений ПДД. «На дорогах Московской области в этом году установят более 100 муляжей автомобилей дорожно-патрульной службы с проблесковыми маяками красного и синего цвета, которые автоматически включаются в ночное время. Реализацией проекта занимается подмосковная Госавтоинспекция и региональное министерство транспорта», — говорится в сообщении ведомства.

Монтажные работы по установке 3D-макетов продлятся до конца 2017 года. По данным портала «АвтоВзгляд», «чучела» машин ДПС со сверкающими в ночи проблесковыми маячками уже давно появились на обочинах дорог Краснодарского края. Теперь, похоже, этим опытом решили воспользоваться в Подмосковье. Правда эффект от этой траты казенных средств представляется, как минимум, сомнительным.

Это раньше, когда камерами автоматического контроля скорости еще не были обвешаны российские магистрали, появление на дороге патруля ГИБДД заставляло автомобилистов сбрасывать скорость. Просто потому, что тогда сотрудники ДПС на шоссе только тем и занимались, что с помощью своих ручных радаров «стригли» с лихачей либо штрафные протоколы, либо мзду в собственный карман.

А теперь за «скоростные» штрафы отвечают вездесущие комплексы автоматической фиксации, а гибддшников на дороге видно лишь когда они проверяют документы у проезжающих водителей либо по случаю какого-нибудь «Перехвата», «Урагана» или в рамках рейда по выявлению пьяных за рулем. То есть, стало не важно: видишь ты машину ДПС, не видишь ли — все едино: если остановят, то уж точно не за нарушения скоростного режима. А «чучело патрульной машины» и остановить то не в состоянии… Тем более, судя по видео, фальшивый экипаж ДПС можно опознать еще издалека — по беловатому цвету «мигалки» вместо отчетливого красно-синего проблеска.

превышение скорости, штрафы, КоАП, ГИБДД
16 июня 2017
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