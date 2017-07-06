Верховный суд РФ выяснил, как ГИБДД фабрикует документы на лишение «прав»

Далее филиал психбольницы, называемый «юридическая практика», вновь переместился в стены Таганского суда. Получив «пояснения» Абольянина, мировой судья решил, что теперь доказательств вины водителя собрано достаточно. И лишил Владимирова водительского удостоверения на год по совокупности нарушений, поскольку оказалось, что гражданин уже во второй раз за год был зафиксирован гаишниками на «втречке». Водитель не согласился с таким оборотом судьбы и принялся обжаловать это решение по инстанциям. Все вышестоящие суды поддержали точку зрения таганского мирового.

И лишь судья Верховного суда Сергей Никифоров увидел «белые нитки» в деле лишенца. Как и следовало ожидать, он указал в своем определении, что в протоколе не указан пункт ПДД, нарушенный водителем, а «свидетельские» показания инспектора Абольянина самому себе не могут считаться допустимым доказательством по делу. Тем более, что самого инспектора на судебные заседания никто вызвать не удосужился. Попутно выяснилось, что и с видеозаписью правонарушения не все по закону. Оказалось, что нигде в деле не указано, каким именно устройством ее вели. Ведь если это была камера автоматической фиксации, то за выезд на «встречку» по статье 12.15 КоАП полагается не лишение «прав», а лишь 5000 рублей штрафа. Опираясь на эти факты, судья ВС отменил все решения нижестоящих судов и постановил прекратить производство по административному делу, фактически вернув водителю незаконно отобранное право водить машину.

Но, к сожалению, это чуть ли не единичный случай, когда отечественная Фемида встала на сторону несправедливо обвиненного автовладельца. В массе же своей наши судьи пользуются пресловутым правилом НОНД — «нет оснований не доверять» сотруднику придорожной полиции, даже если он «сшил дело» белыми, да еще и гнилыми нитками.