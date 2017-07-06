Верховный суд РФ выяснил, как ГИБДД фабрикует документы на лишение «прав»

Очередной бедолага-водитель, которого с подачи ретивого сотрудника ГИБДД лишили водительского удостоверения, смог добиться справедливости только дойдя до Верховного суда. Сам инцидент произошел больше года назад, в феврале 2016. Тогда сотрудник ДПС ГИБДД Пензенской области А. Абольянин составил протокол по факту выезда гражданина Владимирова на встречную полосу трассы Нижний Новгород-Саратов. Правонарушение подтверждалось видеозаписью. По ходатайству водителя дело было направлено для рассмотрения мировому судье Таганского райсуда Москвы. Тут в ходе разбирательства выяснилось, что полицейский при составлении протокола не указал в нем какой именно вид выезда на «встречку» инкриминируется водителю.
Дело в том, что на полосу встречного движения запрещено выезжать в соответствии с разными требованиями ПДД. Во-первых, в нарушение требований знаков «Обгон запрещен» и сплошной осевой линии разметки. Во-вторых, вне зависимости от наличия разметки и знаков, пункт 9.2. ПДД запрещает выезжать на сторону встречного движения на дороге, имеющей четыре полосы и более. И в-третьих, нельзя двигаться в крайней левой полосе трехполосной дороги. Сообразительный пензенский дсник нашел «оригинальный» выход из положения. Чтобы дополнить материалы судебного дела, инспектор Абольянин соорудил письменные пояснения, сняв показания с самого себя! И даже не забыл, несмотря на всю шизофреничность ситуации, предупредить себя самого об ответственности за дачу ложных показаний. Письменно.