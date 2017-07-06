Верховный суд РФ выяснил, как ГИБДД фабрикует документы на лишение «прав»

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Верховный суд РФ установил, что сотрудники ГИБДД должны правильно составлять «лишенческие» протоколы. И уж тем более не вписывать в документы себя самого в качестве свидетеля.
Максим Строкер

Очередной бедолага-водитель, которого с подачи ретивого сотрудника ГИБДД лишили водительского удостоверения, смог добиться справедливости только дойдя до Верховного суда. Сам инцидент произошел больше года назад, в феврале 2016. Тогда сотрудник ДПС ГИБДД Пензенской области А. Абольянин составил протокол по факту выезда гражданина Владимирова на встречную полосу трассы Нижний Новгород-Саратов. Правонарушение подтверждалось видеозаписью. По ходатайству водителя дело было направлено для рассмотрения мировому судье Таганского райсуда Москвы. Тут в ходе разбирательства выяснилось, что полицейский при составлении протокола не указал в нем какой именно вид выезда на «встречку» инкриминируется водителю.

Дело в том, что на полосу встречного движения запрещено выезжать в соответствии с разными требованиями ПДД. Во-первых, в нарушение требований знаков «Обгон запрещен» и сплошной осевой линии разметки. Во-вторых, вне зависимости от наличия разметки и знаков, пункт 9.2. ПДД запрещает выезжать на сторону встречного движения на дороге, имеющей четыре полосы и более. И в-третьих, нельзя двигаться в крайней левой полосе трехполосной дороги. Сообразительный пензенский дсник нашел «оригинальный» выход из положения. Чтобы дополнить материалы судебного дела, инспектор Абольянин соорудил письменные пояснения, сняв показания с самого себя! И даже не забыл, несмотря на всю шизофреничность ситуации, предупредить себя самого об ответственности за дачу ложных показаний. Письменно.

Далее филиал психбольницы, называемый «юридическая практика», вновь переместился в стены Таганского суда. Получив «пояснения» Абольянина, мировой судья решил, что теперь доказательств вины водителя собрано достаточно. И лишил Владимирова водительского удостоверения на год по совокупности нарушений, поскольку оказалось, что гражданин уже во второй раз за год был зафиксирован гаишниками на «втречке». Водитель не согласился с таким оборотом судьбы и принялся обжаловать это решение по инстанциям. Все вышестоящие суды поддержали точку зрения таганского мирового.

И лишь судья Верховного суда Сергей Никифоров увидел «белые нитки» в деле лишенца. Как и следовало ожидать, он указал в своем определении, что в протоколе не указан пункт ПДД, нарушенный водителем, а «свидетельские» показания инспектора Абольянина самому себе не могут считаться допустимым доказательством по делу. Тем более, что самого инспектора на судебные заседания никто вызвать не удосужился. Попутно выяснилось, что и с видеозаписью правонарушения не все по закону. Оказалось, что нигде в деле не указано, каким именно устройством ее вели. Ведь если это была камера автоматической фиксации, то за выезд на «встречку» по статье 12.15 КоАП полагается не лишение «прав», а лишь 5000 рублей штрафа. Опираясь на эти факты, судья ВС отменил все решения нижестоящих судов и постановил прекратить производство по административному делу, фактически вернув водителю незаконно отобранное право водить машину.

Но, к сожалению, это чуть ли не единичный случай, когда отечественная Фемида встала на сторону несправедливо обвиненного автовладельца. В массе же своей наши судьи пользуются пресловутым правилом НОНД — «нет оснований не доверять» сотруднику придорожной полиции, даже если он «сшил дело» белыми, да еще и гнилыми нитками.

суд, лишение прав, ПДД, ГИБДД
6 июля 2017
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