Почему ГИБДД шлет «письма счастья» не тем

samaratoday.ru
Счетная палата обнародовала итоги проверки деятельности ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов в 2015–2016 годах. Аудиторы исследовали работу системы оформления и оплаты штрафов за нарушения ПДД.
Максим Строкер

Счетная палата обнаружила «значительное количество ошибочно принимаемых решений о привлечении к ответственности за нарушение ПДД» в ходе проверки того как ГИБДД выписывает штрафы. Соответствующая публикация в официальном Бюллетене ведомства оказалась очень кстати. Ведь буквально на прошлой неделе одна из наших коллег по редакции «Московского комсомольца» с удивлением получила извещение из ГИБДД о том, что ей выписан штраф в рамках статьи 12.9 часть 2 КоАП РФ — превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч.

Все бы ничего, но «письмо счастья» прилетело девушке от ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области. По мнению одной из тамошних камер автоматической фиксации ее машина вечером 8 июля превысила скорость «на 500 рублей». При том, что на самом деле и транспортное средство, и его хозяйка в тот день вообще не покидали пределов московского региона. По совету коллег она решила, для начала, проверить штраф через соответствующий сервис на официальном сайте ГИБДД России.

Там, по госномеру ее машины и номеру свидетельства о регистрации ее ТС, действительно высветился 500-рублевый штраф из Самарской области. Там же имелась и фотография машины-нарушителя — японский кроссовер Mitsubishi ASX. Но вот незадача: в собственности нашей героини имеется совсем другое авто — британский MINI Countryman! Однако постановление №18810163170718514524 от 18.07.2017 некий безвестный инспектор самарского ЦАФАП направил и именно ей. 500 рублей — не такие уж и деньги, тем более, что пока еще действует 50-процентная «скидка» при оплате штрафа. Дело в принципе.

При ближайшем рассмотрении фотографии машины-нарушителя на сайте ГИБДД отчетливо видно, что на его номере краска на нижней части буквы «В» элегантно затерта так, чтобы она казалась буквой «Р». Ладно, допустим инспектор, формировавший это штрафное постановление, не обратил внимание на столь явный «косяк» в госномере. Но почему он не удосужился включить мозг, когда выяснил (наверняка ведь выяснил!), что в базе ГИБДД под этим номеров числится не Mitsubishi ASX, а совсем даже MINI Countryman? Видимо потому, что ему просто плевать — все равно водитель заплатит, никуда не денется.

превышение скорости, штрафы, письма счастья, ПДД, КоАП, ГИБДД
28 июля 2017
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