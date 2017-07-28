Почему ГИБДД шлет «письма счастья» не тем

Счетная палата обнаружила «значительное количество ошибочно принимаемых решений о привлечении к ответственности за нарушение ПДД» в ходе проверки того как ГИБДД выписывает штрафы. Соответствующая публикация в официальном Бюллетене ведомства оказалась очень кстати. Ведь буквально на прошлой неделе одна из наших коллег по редакции «Московского комсомольца» с удивлением получила извещение из ГИБДД о том, что ей выписан штраф в рамках статьи 12.9 часть 2 КоАП РФ — превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч.

Все бы ничего, но «письмо счастья» прилетело девушке от ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области. По мнению одной из тамошних камер автоматической фиксации ее машина вечером 8 июля превысила скорость «на 500 рублей». При том, что на самом деле и транспортное средство, и его хозяйка в тот день вообще не покидали пределов московского региона. По совету коллег она решила, для начала, проверить штраф через соответствующий сервис на официальном сайте ГИБДД России.