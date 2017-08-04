За что может быть штраф ГИБДД в 2500 рублей

Сейчас практически у каждого автовладельца в смартфоне установлено какое-нибудь приложение, умеющее оповещать или просто показывать штрафа ГИБДД. Однако не всегда из них можно толком понять — за что, собственно, тебе прислали «письмо счастья». Прежде всего, напомним, что многие статьи КоАП подразумевают «вилку» суммы штрафа. То есть водителя могут, в теоретическинаказать на любую сумму, укладывающуюся в интервал, прописанный в статье. С другой стороны, целый ряд штрафов можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. И многие мобильные приложения сразу показывают причитающуюся к оплате сумму уже с учетом этой скидки.
Самое распространенное нарушение ПДД, о котором водитель узнает потом из «письма счастья» — превышение допустимой скорости. Во-первых, получить штрафное извещение на 2500 рублей можно после превышения скоростного лимита на величину от 60 до 80 км/ч. В ч. 4 статьи 12.9 КоАП имеется «вилка» 2000—2500 рублей штрафа. Те же 2500 рублей могут выписать и по части 6 той же 12.9 статьи КоАП — в случае повторного (в течение года) превышения скорости на величину от 40 до 60 км/ч. Ну а когда камера автоматической фиксации нарушений ПДД засекла вас на скорости, превышающей установленную на этом участке, на 80 км/ч, вам положен штраф в 5000 рублей.