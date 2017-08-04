За что может быть штраф ГИБДД в 2500 рублей

Но с учетом вышеуказанной 50-процентной скидки, в течение 20 дней после оформления постановления можно отделаться все теми же 2500 рублей в пользу государства.

Кроме того схлопотать штраф, равный 2500 рублей, можно и за нарушения правил движения по автомагистрали в соответствии с частью 3 статьи 12.11 КоАП — за движение задним ходом по автомагистрали или разворот в технологическом разрыве, не предназначенном для этого.

Еще один достаточно типичный «2500-рублевый» штраф касается ситуации, когда водитель выехал на полосу встречного движения. За это по статье 12.15 КоАП полагается либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав». Когда у человека чистая «штрафная история» или он попался на встречке впервые, судья, чаще всего, не лишает его водительского удостоверения, а ограничивается присуждением штрафа. С учетом 50-процентной скидки, к оплате в пользу государства в этом случае причитается 2500 рублей.

Заметим, что на территории столицы часть 1 статьи 12.19 КоАП (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) «стоит» не 500 рублей, как по всей стране, а 2500 рублей. И раз уж речь зашла о стоянке, заметим, что и стоянка на парковочном месте, предназначенном для инвалидов (часть 2 статьи 12.19 КоАП), обещает нарушителю штраф в 5000 рублей. Но с 50-процентной скидкой наказание снижается до 2500 рублей.