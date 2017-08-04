За что может быть штраф ГИБДД в 2500 рублей

shtrafy-gibdd.ru
Далеко не всегда водитель понимает, откуда взялась цифра 2500 рублей в уведомлении о штрафе, пришедшем на его гаджет. Мы постарались собрать исчерпывающий список возможных вариантов.
Максим Строкер

Сейчас практически у каждого автовладельца в смартфоне установлено какое-нибудь приложение, умеющее оповещать или просто показывать штрафа ГИБДД. Однако не всегда из них можно толком понять — за что, собственно, тебе прислали «письмо счастья». Прежде всего, напомним, что многие статьи КоАП подразумевают «вилку» суммы штрафа. То есть водителя могут, в теоретическинаказать на любую сумму, укладывающуюся в интервал, прописанный в статье. С другой стороны, целый ряд штрафов можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления. И многие мобильные приложения сразу показывают причитающуюся к оплате сумму уже с учетом этой скидки.

Самое распространенное нарушение ПДД, о котором водитель узнает потом из «письма счастья» — превышение допустимой скорости. Во-первых, получить штрафное извещение на 2500 рублей можно после превышения скоростного лимита на величину от 60 до 80 км/ч. В ч. 4 статьи 12.9 КоАП имеется «вилка» 2000—2500 рублей штрафа. Те же 2500 рублей могут выписать и по части 6 той же 12.9 статьи КоАП — в случае повторного (в течение года) превышения скорости на величину от 40 до 60 км/ч. Ну а когда камера автоматической фиксации нарушений ПДД засекла вас на скорости, превышающей установленную на этом участке, на 80 км/ч, вам положен штраф в 5000 рублей.

citynews.kiev.ua

Но с учетом вышеуказанной 50-процентной скидки, в течение 20 дней после оформления постановления можно отделаться все теми же 2500 рублей в пользу государства.

Кроме того схлопотать штраф, равный 2500 рублей, можно и за нарушения правил движения по автомагистрали в соответствии с частью 3 статьи 12.11 КоАП — за движение задним ходом по автомагистрали или разворот в технологическом разрыве, не предназначенном для этого.

Еще один достаточно типичный «2500-рублевый» штраф касается ситуации, когда водитель выехал на полосу встречного движения. За это по статье 12.15 КоАП полагается либо 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав». Когда у человека чистая «штрафная история» или он попался на встречке впервые, судья, чаще всего, не лишает его водительского удостоверения, а ограничивается присуждением штрафа. С учетом 50-процентной скидки, к оплате в пользу государства в этом случае причитается 2500 рублей.

Заметим, что на территории столицы часть 1 статьи 12.19 КоАП (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) «стоит» не 500 рублей, как по всей стране, а 2500 рублей. И раз уж речь зашла о стоянке, заметим, что и стоянка на парковочном месте, предназначенном для инвалидов (часть 2 статьи 12.19 КоАП), обещает нарушителю штраф в 5000 рублей. Но с 50-процентной скидкой наказание снижается до 2500 рублей.

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4 августа 2017
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