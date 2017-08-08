Обязан ли инспектор ДПС предъявлять видео нарушения водителю

yakutsk.news
Можно ли считать нарушением со стороны сотрудника ГИБДД, если он не продемонстрировал водителю видеозапись его нарушения ПДД? Многие автовладельцы всерьез считают такое поведение весомым основанием для отмены штрафного протокола.
Максим Строкер

Особенно часто патрули ГИБДД любят применять видеофиксацию в «прикормленных» местах — там, где дорожные условия или какие-то недочеты в разметке или расстановке дорожных знаков особенно часто вынуждают водителей нарушать их требования. Раньше, в основном, таким образом ДПС «кормилась» с нарушителей скоростного режима. А теперь почти полностью «переключилась» на «выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта». И правда: кому охота оформлять кипы протоколов на 500—1000 рублей, когда пара-тройка сговорчивых «встречников» в течение каждой смены позволяет прекрасно себя чувствовать не только членам патруля, но и их начальнику, и начальнику начальника?

Так или иначе, но все большее распространение служебных камер видеофиксации среди широких масс сотрудников ГИБДД на местах приучило водителей, что любое нарушение ПДД обязательно должно быть зафиксировано на видео. И даже если запись существует, но полицейский ее по каким-то причинам не показывает, то нарушения ПДД как бы и не было, а значит постановление об административном наказании можно будет успешно обжаловать. На самом деле это не так. Согласно административной процедуры, как только на гражданина начали составлять протокол, он получает право, на основании 25.1 КоАП, «знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства» и т. п.

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Кроме того, административный регламент требует от инспектора разъяснить водителю-нарушителю суть его прегрешения перед ПДД и КоАП. Однако нигде, ни в одном законе или подзаконном акте не сказано, что дпсник обязан предъявить водителю видеозапись его нарушения. Тем более, что другая статья КоАП, — 26.1 — говорит, что по административному делу доказательствами могут служить любые фактические данные, на основании которых устанавливается вина водителя. В том числе показания самого сотрудника ГИБДД. В суде или «группе разбора», при изготовлении постановления по административному делу, — да, водитель имеет полное право «знакомиться с материалами» если пожелает. А при составлении протокола — совсем не обязательно.

В действительности, никто же требует от сотрудника полиции, чтобы он обязательно предъявил видеозапись нарушения ПДД виновником аварии, при ее оформлении. И никто даже не заикался о полицейских видеозаписях каких-то 10 лет назад. А ведь с тех пор ни ПДД, ни КоАП никаких революционных изменений не получили. Разве что увеличились размеры штрафов да появились наказания в виде лишения «прав», административных арестов и т. п. В качестве резюме скажем, что предъявить видеодоказательство нарушителю это не обязанность сотрудника ДПС на дороге, а просто способ пресечь на корню возможные пререкания с ним на тему «виноват-не виноват»

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, видеорегистратор, ДТП, ГИБДД
8 августа 2017
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