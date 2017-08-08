Обязан ли инспектор ДПС предъявлять видео нарушения водителю

Особенно часто патрули ГИБДД любят применять видеофиксацию в «прикормленных» местах — там, где дорожные условия или какие-то недочеты в разметке или расстановке дорожных знаков особенно часто вынуждают водителей нарушать их требования. Раньше, в основном, таким образом ДПС «кормилась» с нарушителей скоростного режима. А теперь почти полностью «переключилась» на «выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта». И правда: кому охота оформлять кипы протоколов на 500—1000 рублей, когда пара-тройка сговорчивых «встречников» в течение каждой смены позволяет прекрасно себя чувствовать не только членам патруля, но и их начальнику, и начальнику начальника?

Так или иначе, но все большее распространение служебных камер видеофиксации среди широких масс сотрудников ГИБДД на местах приучило водителей, что любое нарушение ПДД обязательно должно быть зафиксировано на видео. И даже если запись существует, но полицейский ее по каким-то причинам не показывает, то нарушения ПДД как бы и не было, а значит постановление об административном наказании можно будет успешно обжаловать. На самом деле это не так. Согласно административной процедуры, как только на гражданина начали составлять протокол, он получает право, на основании 25.1 КоАП, «знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства» и т. п.