Может ли гаишник сам снять нештатный «ксенон»

По дорогам нашей страны ездит огромное множество машин, чьи головные осветительные приборы предусматривают установку исключительно «галогенок». Владельцам таких машин очень часто по ночам хочется добавить света перед собой и ради этого они втыкают в штатную фару или противотуманку «ксенон». Но вот беда: конструкция фары для галогеновой лампы радикально отличается от конструкции фары для ксенона. В последней в обязательном порядке применяется линзованная оптика, омыватель и автоматический корректор угла наклона оптической очи фары к горизонту. В отсутствии этих технических «мелочей» «галогеновая» фара с ксеноновой ламой в темное время суток становится проклятьем для встречных водителей.

По этой причине, законодатель и ГИБДД предусмотрели в КоАП санкции для борьбы с «колхозным ксеноном».Сейчас дорожная полиция применяет для борьбы с приверженцами нештатного «ксенона» часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ. Она наказывает за «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы… цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

Грубо говоря, если «ксенон» не предусмотрен в штатной комплектации машины, по этой статье ее водитель будет лишен «права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений».