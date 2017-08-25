Может ли гаишник сам снять нештатный «ксенон»

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Если вы установили на свое авто непредусмотренное заводом-изготовителем машины оборудование, не удивляйтесь последующим конфликтам с инспекторами ГИБДД. Особенно если вы решили оснастить свое транспортное средство такой яркой во всех смыслах опцией как «левый ксенон».
Максим Строкер

По дорогам нашей страны ездит огромное множество машин, чьи головные осветительные приборы предусматривают установку исключительно «галогенок». Владельцам таких машин очень часто по ночам хочется добавить света перед собой и ради этого они втыкают в штатную фару или противотуманку «ксенон». Но вот беда: конструкция фары для галогеновой лампы радикально отличается от конструкции фары для ксенона. В последней в обязательном порядке применяется линзованная оптика, омыватель и автоматический корректор угла наклона оптической очи фары к горизонту. В отсутствии этих технических «мелочей» «галогеновая» фара с ксеноновой ламой в темное время суток становится проклятьем для встречных водителей.

По этой причине, законодатель и ГИБДД предусмотрели в КоАП санкции для борьбы с «колхозным ксеноном».Сейчас дорожная полиция применяет для борьбы с приверженцами нештатного «ксенона» часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ. Она наказывает за «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы… цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

Грубо говоря, если «ксенон» не предусмотрен в штатной комплектации машины, по этой статье ее водитель будет лишен «права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений».

ntagil.org

Особенно попавшихся владельцев «гей-ксенона» возмущают действия сотрудников полиции. Последние не только оформляют протокол о нарушении, но и на месте демонтируют и изымают фары или «противотуманки», с ксеноновыми лампами вместе с блоками розжига. Такой оборот событий обычно дико возмущает обладателей «колхозного ксенона» они начинают возмущаться «полицейскому беспределу», взывать к Конституции, требовать отправки машины на экспертизу и т. п.

На самом деле такие действия сотрудников полиции совершенно законны. Ведь статья КоАП русским по белому предусматривает «конфискацию указанных приборов и приспособлений». Сотрудник обнаружил незаконное, с его точки зрения, оборудование. Конфисковал его, приобщил к материалам административного дела, которое будет рассматривать суд, поскольку только суд может лишить водителя «прав». В ходе разбирательства водитель может хадатайствовать о проведении технической экспертизы, которая определит тип источника света в фаре — «ксенон» это или «галоген». Если она обнаружит законопослушный «галоген», то и прав водитель не лишится, и вполне сможет отсудить у остановившего его сотрудника полиции возмещение причиненных дпсником расходов и моральных страданий. Другое дело, что конфискация фар должна проводиться в соответствии с требованиями закона, то есть проходить в присутствии понятых и обязательно «под протокол».

штрафы, суд, лишение прав, ремонт, ГИБДД
25 августа 2017
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