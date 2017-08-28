Круговое движение станет «главной дорогой» по умолчанию

Спустя почти 12 лет после начала первых разговоров власти решили поставить точку в вопросе о «круговом движении». МВД предложило ввести в Правила дорожного движения положение, устанавливающего, что на круговом перекрестке машина, уже двигающаяся по его кольцевой части, имеет безусловный приоритет проезда перед только въезжающей. Другими словами, перед въездом «на круг» водитель должен будет пропустить всех, кто уже по нему едет. В данный момент в России, фактически, продолжает существовать «экспериментальный режим», который ввели де-факто был введен еще в 2006 году.

Тогда отечественные транспортные власти, насмотревшись на то, как «в европах» машины лихо и без пробок катаются по бессветофорным круговым перекресткам, решили сделать также. В качестве эксперимента многие (но далеко не все) круговые перекрестки в России оснастили знаками, которые говорили устанавливали приоритет проезда тех машин, которые уже находятся на круге. При этом никаких изменений в ПДД по этому поводу сделано не было. Здравая, по большому счету, идея привела к неоднозначным результатам. Часть автомобилистов почему-то решила, что все круговые перекрестки у нас теперь главные и соответствующим образом ведут себя на дороге.