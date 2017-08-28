Круговое движение станет «главной дорогой» по умолчанию

Министерство внутренних дел опубликовало проект изменения ПДД, в котором будет закреплено правило проезда круговых перекрестков «как в Европе» — находящиеся на кругу машины имеют приоритетное право проезда.
Максим Строкер

Спустя почти 12 лет после начала первых разговоров власти решили поставить точку в вопросе о «круговом движении». МВД предложило ввести в Правила дорожного движения положение, устанавливающего, что на круговом перекрестке машина, уже двигающаяся по его кольцевой части, имеет безусловный приоритет проезда перед только въезжающей. Другими словами, перед въездом «на круг» водитель должен будет пропустить всех, кто уже по нему едет. В данный момент в России, фактически, продолжает существовать «экспериментальный режим», который ввели де-факто был введен еще в 2006 году.

Тогда отечественные транспортные власти, насмотревшись на то, как «в европах» машины лихо и без пробок катаются по бессветофорным круговым перекресткам, решили сделать также. В качестве эксперимента многие (но далеко не все) круговые перекрестки в России оснастили знаками, которые говорили устанавливали приоритет проезда тех машин, которые уже находятся на круге. При этом никаких изменений в ПДД по этому поводу сделано не было. Здравая, по большому счету, идея привела к неоднозначным результатам. Часть автомобилистов почему-то решила, что все круговые перекрестки у нас теперь главные и соответствующим образом ведут себя на дороге.

uriston.com

Хотя на самом деле это не так, «круг главный» только там, где перед въездом на такой перекресток установлены знаки «уступи дорогу» или «стоп». Если таковых нет, то с точки зрения ПДД как раз «круговые» машины должны уступать всем, кто только намерен выехать на перекресток. В результате каждый раз, оказываясь или подъезжая к круговому перекрестку приходится не только смотреть на знаки, но и еще на окружающих водителей, — каждый гадая: едут они «по знакам» или «по понятиям»? Иначе, того и гляди, в тебя влетит какой-нибудь уверенный в априорном главенстве «круга».

Учитывая это обстоятельство, конечно, инициатива МВД заслуживает исключительно одобрения — пусть уже почва для возможных недоразумений на круговых перекрестках в конце концов будет ликвидирована на корню раз и навсегда. «Круг» по умолчанию станет повсеместно главной дорогой отныне и присно. Замечу лишь, для справки, что на самом деле в Европе круг не является «главной дорогой» по определению. Просто там перед каждым въездом на каждый такой перекресток висят знаки «уступи дорогу» — фактически как и у нас в данный момент. Просто тамошние водители, в отличие от многих своих российских коллег, приучены все-таки больше внимания уделять дорожным знакам, а не своим привычками и каким-либо «понятиям».

автоправо, ПДД, авария, ГИБДД
28 августа 2017
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