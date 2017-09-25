Водителей начнут штрафовать за отсутствие светоотражающего жилета

ГИБДД предложила внести в Правила дорожного движения новый пункт, который обяжет водителей выходить на дорогу ночью только в специальных жилетах со световозвращающими полосками. Не удивимся, если вслед за этим, в КоАП появится штраф для нарушителей этого требования.
Максим Строкер

В российских ПДД в ближайшее время почти наверняка появится новый пункт — 2.3.4, который будет требовать, чтобы водитель при остановке машины или при ДТП вне населенных пунктов в темное время суток или при ограниченной видимости обязан был бы одевать «куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа». Именно так говорится в проекте правительственного постановления о соответствующей правке российских Правил дорожного движения.

По большому счету, законодательная инициатива не лишена логики и практического смысла. На ночном шоссе что пешеход, что вышедший из авто водитель — «цель» практически невидимая для других шоферов. Сбить такого гражданина по неосторожности, просто вовремя не заметив — дело плевое. И в европах, как знают многие, путешествовавшие по тамошним шоссе, в большинстве стран ярко-желтая жилетка со световозвращающими полосками — такой же необходимый атрибут комплектации авто как и огнетушитель, знак аварийной остановки и т. п. Но самое главное — это штрафы.

В большинстве стран Европы либо за отсутствие такой жилетки в машине, либо за нахождение на трассе без этой одежды, с водителя обязательно сдерут штраф, причем приличный. В Бельгии, например, за этот шоферский «грех» полагается кара размером более 1500 евро! Не сомневаемся, что и в России, вслед за введением «обязательных жилеток» в ПДД, в КоАПе немедленно появится соответствующая статья.

Все впечатление от добродетельного пафоса полицейской инициативы портит единственная строчка в официальном пресс-релизе, выпущенном ведомством по этому поводу. Оказывается, «за первую половину 2017 года произошло 66 штук таких ДТП, что почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года». Для справки: за те же 6 месяцев по стране произошло около 70 000 аварий с пострадавшими. По совершенной разным причинам. Полицейская инициатива, таким образом, охватывает меньше 0,001% аварий.

Неужели куча неглупых людей в погонах МВД не нашла для себя более полезного для обеспечения безопасности движения занятия, чем борьба с одной тысячной ото всех видов аварий? Возможно, этот «ларчик» открывается совсем с другой, так сказать «штрафной» стороны. Мы уже упоминали о драконовских штрафах для водителей в Европе за отсутствие жилетки. «Прелесть» аналогичных взысканий в России будет не в том, что их получат те 66 бедолаг-водителей, сбитых ночью на трассе другими шоферами. Штраф за «без жилетки» будут выписывать вообще всем, кто посмел высунуть нос из машины ночью. Даже тем, кто привык выскакивать из-за руля навстречу инспектору ДПС, решившему остановить их авто на трассе для проверки документов. Ради вот такой дополнительной возможности «нагреть» тысячи водителей полицейские «законотворцы» вполне могли напрячься, это они с удовольствием.

– Новый проект постановления правительства РФ о внесении изменений в ПДД, согласно которому предлагается дополнить правила новым пунктом 2.3.4., подготовлен МВД России для профилактики ДТП на дорогах вне населенных пунктов в темное время суток, комментирует порталу «АвтоВзгляд» новацию генеральный директор «АвтоСпецЦентр Столица» Алексей Потапов. — Похожее постановление об изменениях ПДД было подписано Дмитрием Медведевым в 2014 году, но оно касалось в большей степени пешеходов — в темное время суток человек, передвигающийся по проезжей части вне населенного пункта, должен иметь на одежде светоотражающие элементы. Так как законопроект 2014 года был принят, то очевидно, что нововведение 2017 года будет рассмотрено и подписано в ближайшее время. Штраф за несоблюдение ПДД о передвижении пешеходов в темное время суток вне населенного пункта без светоотражающих вставок на одежде составляет 500 ₽ Предполагается, что штрафные санкции по новому проекту МВД будут аналогичными.

штрафы, КоАП, ГИБДД
25 сентября 2017
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