Водителей начнут штрафовать за отсутствие светоотражающего жилета

В российских ПДД в ближайшее время почти наверняка появится новый пункт — 2.3.4, который будет требовать, чтобы водитель при остановке машины или при ДТП вне населенных пунктов в темное время суток или при ограниченной видимости обязан был бы одевать «куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа». Именно так говорится в проекте правительственного постановления о соответствующей правке российских Правил дорожного движения.

По большому счету, законодательная инициатива не лишена логики и практического смысла. На ночном шоссе что пешеход, что вышедший из авто водитель — «цель» практически невидимая для других шоферов. Сбить такого гражданина по неосторожности, просто вовремя не заметив — дело плевое. И в европах, как знают многие, путешествовавшие по тамошним шоссе, в большинстве стран ярко-желтая жилетка со световозвращающими полосками — такой же необходимый атрибут комплектации авто как и огнетушитель, знак аварийной остановки и т. п. Но самое главное — это штрафы.

В большинстве стран Европы либо за отсутствие такой жилетки в машине, либо за нахождение на трассе без этой одежды, с водителя обязательно сдерут штраф, причем приличный. В Бельгии, например, за этот шоферский «грех» полагается кара размером более 1500 евро! Не сомневаемся, что и в России, вслед за введением «обязательных жилеток» в ПДД, в КоАПе немедленно появится соответствующая статья.