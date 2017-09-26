Новая реформа МВД: водителям разрешат штрафовать друг друга

Фото: Геннадий Черкасов
В МВД решили минимизировать должностные обязанности и без того не шибко занятых сотрудников ГИБДД, позволив участникам дорожного движения наказывать друг друга рублем за те или иные нарушения ПДД самостоятельно.
Вячеслав Василенко

Спрашивается, а останутся ли вообще в скором времени в России инспекторы ГАИ? Их число в последние годы снизилось на треть, а количество автоматических средств фото- и видеофиксации нарушений наоборот — увеличилось в разы. Стационарные посты ГИБДД поросли мхом, на место ДТП служивые приезжают так же долго, как и раньше, а регистрация транспортных средств, даже несмотря на электронные очереди, времени порой отнимает больше, чем прежде.

Но блюстителям правопорядка, как, впрочем, и озабоченным лишь наполнением государственной казны властям, на рядовых автомобилистов плевать с высокой колокольни. И очередным подтверждением тому стала новая полицейская инициатива, не только упрощающая действия гаишников, да и упраздняющая их кадры вообще, но и еще и сильно пополняющая бюджет, порождая вместе с тем несчетное количество водителей-дружинников.

Фото: Наталия Губернаторова

Судите сами: в МВД подготовили законопроект, разрешающий привлекать к ответственности автомобилистов за административные правонарушения без составления протоколов и проведения соответствующих проверок. Чтобы выписать штраф нарушителю или даже отобрать «права», полицейским потребуется лишь видеодоказательство его прегрешений на проезжей части, присланное кем-то из других участников дорожного движения.

Иными словами, заснял вашу езду по «выделенке» стоящий в пробке сосед по потоку на свой регистратор, обнародовал ролик через портал Госуслуг — ловите «без суда и следствия» постановление в своем почтовом ящике. Не штрафуют за агрессивную манеру вождения? Подождите — скоро на всех дорогах страны! И правда, зачем вкладывать лишние деньги, пусть и не свои, а налогоплательщиков, и обучать этому камеры автоматической фиксации, если за не вовремя включенный «поворотник» вас накажет такой же водитель, как и вы. Причем совершенно бесплатно. Хотя нет: возможно автору видео за многочисленные просмотры от себя что-нибудь да «накапает» Youtube.

Фото: Сергей Иванов

Правительственная комиссия сей законопроект уже одобрила, дело за Госдумой. Но пока народные избранники не сказали своего слова, хотелось бы посоветовать авторам внести в документ коррективы: для полноты картины наделить карательными полномочиями не только «рулевых», но и пешеходов, которые будут фотографировать то ли не успевших пропустить их водителей, то ли вроде бы только собирающихся это сделать.

А что — согласитесь, тоже весьма неплохая прибавка к бюджету. А уж про резкий скачок цен на смартфоны и видеорегистраторы после того, как проект станет законом, говорить не хочется и вовсе.

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26 сентября 2017
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