Новая реформа МВД: водителям разрешат штрафовать друг друга

Спрашивается, а останутся ли вообще в скором времени в России инспекторы ГАИ? Их число в последние годы снизилось на треть, а количество автоматических средств фото- и видеофиксации нарушений наоборот — увеличилось в разы. Стационарные посты ГИБДД поросли мхом, на место ДТП служивые приезжают так же долго, как и раньше, а регистрация транспортных средств, даже несмотря на электронные очереди, времени порой отнимает больше, чем прежде.

Но блюстителям правопорядка, как, впрочем, и озабоченным лишь наполнением государственной казны властям, на рядовых автомобилистов плевать с высокой колокольни. И очередным подтверждением тому стала новая полицейская инициатива, не только упрощающая действия гаишников, да и упраздняющая их кадры вообще, но и еще и сильно пополняющая бюджет, порождая вместе с тем несчетное количество водителей-дружинников.