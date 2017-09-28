Водителей продолжают штрафовать «за зебру» по надуманной статье

Главный автомобильный инспектор России генерал Черников ответил на запрос депутата Госдумы по поводу опубликованного на портале «АвтоВзгляд» материала. Похоже, что референты главного автоинспектора страны, готовившие официальный ответ депутату, просто невнимательно читали и наш материал, и КоАП РФ.
Максим Строкер

Поводом для запроса главы комитета Госдумы по труду и социальной политике депутата Ярослава Нилова (ЛДПР) стала заметка «За что гаишники штрафуют водителей в мертвом заторе», опубликованная 6 сентября 2017 года на портале «АвтоВзгляд». Депутат просил руководство ГИБДД оценить изложенные в нашем материале данные о методах, с помощью которых сотрудники ДПС штрафуют автомобилистов, оказавшихся в заторе на пешеходной «зебре». Официальный ответ депутату Нилову пришел на днях от начальника ГУ ОБДД МВД РФ генерал-майора полиции Михаила Черникова.

Из него становится ясно, что некий безвестный сотрудник ведомства, готовивший этот документ на подпись генералу, явно не особо вчитывался в текст нашей публикации. Поэтому полицейский ответ оказался больше похож на отписку. В двух словах он сводится к следующему. Первое: ПДД считают «остановкой» преднамеренное (подчеркнем этот нюанс!) прекращение движения. Второе: ПДД запрещают выезд на нерегулируемый пешеходный переход, если за ним образовался затор. И вывод: поэтому если водитель выехал на «зебру» и из-за затора был вынужден на ней встать, значит его можно штрафовать по статье 12.19 КоАП — за остановку на пешеходном переходе. Точка. Мы же в своем материале утверждали, что любую остановку машины, «толкающейся» в пробке, называть «преднамеренной» явно неверно.

Хотя бы потому, что в таком случае нужно штрафовать водителя вообще любой машины, периодически тормозящей в пробке по крайней правой полосе улицы, где запрещена остановка транспорта: остановился — штраф, еще раз — еще один и так далее до конца затора.

Мы сами в том материале упоминали о наличии в ПДД пункта 14.4, в котором «запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе». При этом в КоАП РФ статьи, штрафующей за нарушение 14.4 просто не существует. Хотя для аналогичного запрета выезда на перекресток, когда сразу за ним образовался затор (пункт 13.2 ПДД) в КоАП предусмотрена статья 12.13 с 1000 рублями штрафа.

Действительно: раскорячивать свое авто на «зебре» неправильно даже в заторе. В своем материале от 6 сентября сего года мы лишь пытались донести до заинтересованного ведомства и законодателей простую мысль: если в КоАП нет подходящей статьи, нужно, как это положено в правовом государстве, подготовить, внести и принять соответствующую поправку в Кодекс. А не притягивать правонарушение под действие совершенно неподходящей нормы КоАП. Зачем, как сейчас модно выражаться, «заводить рака за камень» в правоприменительной практике вместо того, чтобы давным давно внести простейшее дополнение в действующий КоАП?

штрафы, ПДД, госдума, КоАП, ГИБДД
28 сентября 2017
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