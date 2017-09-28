Водителей продолжают штрафовать «за зебру» по надуманной статье

Хотя бы потому, что в таком случае нужно штрафовать водителя вообще любой машины, периодически тормозящей в пробке по крайней правой полосе улицы, где запрещена остановка транспорта: остановился — штраф, еще раз — еще один и так далее до конца затора.

Мы сами в том материале упоминали о наличии в ПДД пункта 14.4, в котором «запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе». При этом в КоАП РФ статьи, штрафующей за нарушение 14.4 просто не существует. Хотя для аналогичного запрета выезда на перекресток, когда сразу за ним образовался затор (пункт 13.2 ПДД) в КоАП предусмотрена статья 12.13 с 1000 рублями штрафа.

Действительно: раскорячивать свое авто на «зебре» неправильно даже в заторе. В своем материале от 6 сентября сего года мы лишь пытались донести до заинтересованного ведомства и законодателей простую мысль: если в КоАП нет подходящей статьи, нужно, как это положено в правовом государстве, подготовить, внести и принять соответствующую поправку в Кодекс. А не притягивать правонарушение под действие совершенно неподходящей нормы КоАП. Зачем, как сейчас модно выражаться, «заводить рака за камень» в правоприменительной практике вместо того, чтобы давным давно внести простейшее дополнение в действующий КоАП?