Водителей продолжают штрафовать «за зебру» по надуманной статье

Поводом для запроса главы комитета Госдумы по труду и социальной политике депутата Ярослава Нилова (ЛДПР) стала заметка «За что гаишники штрафуют водителей в мертвом заторе», опубликованная 6 сентября 2017 года на портале «АвтоВзгляд». Депутат просил руководство ГИБДД оценить изложенные в нашем материале данные о методах, с помощью которых сотрудники ДПС штрафуют автомобилистов, оказавшихся в заторе на пешеходной «зебре». Официальный ответ депутату Нилову пришел на днях от начальника ГУ ОБДД МВД РФ генерал-майора полиции Михаила Черникова.
Из него становится ясно, что некий безвестный сотрудник ведомства, готовивший этот документ на подпись генералу, явно не особо вчитывался в текст нашей публикации. Поэтому полицейский ответ оказался больше похож на отписку. В двух словах он сводится к следующему. Первое: ПДД считают «остановкой» преднамеренное (подчеркнем этот нюанс!) прекращение движения. Второе: ПДД запрещают выезд на нерегулируемый пешеходный переход, если за ним образовался затор. И вывод: поэтому если водитель выехал на «зебру» и из-за затора был вынужден на ней встать, значит его можно штрафовать по статье 12.19 КоАП — за остановку на пешеходном переходе. Точка. Мы же в своем материале утверждали, что любую остановку машины, «толкающейся» в пробке, называть «преднамеренной» явно неверно.