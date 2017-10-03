Таксистов стали «сажать» за отсутствие детских кресел

В Москве зафиксирован первый в случай, когда полиция завела уголовное дело против таксиста за то, что он перевозил ребенка без автокресла. Произошло это в конце сентября 2017 года. О подобных случаях в столице не было слышно ранее, в то время как полицейские в таких регионах как, например, Кемеровская область или Ханты-Мансийск уже давно освоили следующую практику. Останавливают таксиста с ребенком, сидящем без кресла. Но вместо административного дела по статье 12.23 КоАП (3000 рублей штрафа водителю) заводится уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ее пункт «б» части 2, упоминающий детей, грозит водителю не только штрафом в 100 000 рублей, но и лишением свободы на срок до 6 лет! Заметим, что в регионах суды по подобным делам уже выносили обвинительные приговоры. Парадокс в том, что родителю, не пристегнувшему как положено собственное чадо в машине, грозит лишь 3000 рублей штрафа, а таксисту за фактически точно такое же правонарушение — вплоть до тюрьмы.

При этом разница между этими двумя гражданами минимальна — всего лишь наличие/отсутствие таксистской лицензии. «Статья» грозит нашему таксисту-нарушителю даже если он повезет с нарушением собственного отпрыска. Поэтому «уголовка» для «извозчика» выглядит как-то уж слишком жестко. Хотя карать по УК, например, за повторное подобное нарушение — это еще более менее понятно.