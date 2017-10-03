Таксистов стали «сажать» за отсутствие детских кресел

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Московские полицейские решили не отставать от провинциальных коллег, которые умудряются возбуждать уголовные дела вместо административных в случаях. когда таксисты перевозят ребенка без детских кресел.
Максим Строкер

В Москве зафиксирован первый в случай, когда полиция завела уголовное дело против таксиста за то, что он перевозил ребенка без автокресла. Произошло это в конце сентября 2017 года. О подобных случаях в столице не было слышно ранее, в то время как полицейские в таких регионах как, например, Кемеровская область или Ханты-Мансийск уже давно освоили следующую практику. Останавливают таксиста с ребенком, сидящем без кресла. Но вместо административного дела по статье 12.23 КоАП (3000 рублей штрафа водителю) заводится уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ее пункт «б» части 2, упоминающий детей, грозит водителю не только штрафом в 100 000 рублей, но и лишением свободы на срок до 6 лет! Заметим, что в регионах суды по подобным делам уже выносили обвинительные приговоры. Парадокс в том, что родителю, не пристегнувшему как положено собственное чадо в машине, грозит лишь 3000 рублей штрафа, а таксисту за фактически точно такое же правонарушение — вплоть до тюрьмы.

При этом разница между этими двумя гражданами минимальна — всего лишь наличие/отсутствие таксистской лицензии. «Статья» грозит нашему таксисту-нарушителю даже если он повезет с нарушением собственного отпрыска. Поэтому «уголовка» для «извозчика» выглядит как-то уж слишком жестко. Хотя карать по УК, например, за повторное подобное нарушение — это еще более менее понятно.

Примерно такой позиции придерживается и президент общественной организации «Коллективная защита» адвокат Марат Аманлиев:

— С формальной точки зрения, применение 238 статьи УК к таксисту, нарушившему правила перевозки детей вместо административного штрафа по 12.23 КоАП, правомерно. Но на данный момент это выглядит как будто представители ГИБДД неожиданно для себя обнаружили в УК полезную статью, на которую ранее не обращали внимания. Ведь это же совершенно иной «расклад» — когда у человека можно вымогать взятку под угрозой даже не лишения водительского удостоверения, а самой настоящей судимости, — считает г-н Аманлиев.

На самом деле проблема с неправильно зафиксированными детьми в машине выглядит удивительно хотя бы с точки зрения нормальной человеческой заботы о безопасности потомства. Вменяемому родителю не нужно знать о требованиях ПДД к перевозке детей, — он сам постарается сделать все, чтобы чадо ехало в машине под максимальной защитой. В этом смысле требования Правил — дети до 7 лет ездят только автокресле, а гражданам 7—11 лет от роду разрешается и без него, главное пристегнуться и на заднем сиденье — можно считать «нижней планкой» безопасности. Если по вызову приезжает такси, не оснащенное креслом, его можно смело посылать подальше. А что еще делать с «бомбилой», который не видит в своей таксистской программке для гаджета, что клиент поставил утвердительную галочку в пункте «наличие детского кресла»?

штрафы, суд, КоАП, ГИБДД, автокресло
3 октября 2017
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