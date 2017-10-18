С 20 октября засады ДПС будут регламентированы

mvd
На пресс-конференции, посвященной вступлению в силу нового регламента работы ГИБДД, один из «топ-менеджеров» ведомства пообещал, что его сотрудники будут прятать свои машины в придорожных кустах только в исключительных случаях.
Максим Строкер

Начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД России Александр Быков на пресс-конференции, посвященной вступлению в силу 20 октября нового «Административного регламента» ГИБДД, заявил, что его подчиненные не будут умышленно устраивать засады на дорогах.

— Основной посыл этого пункта — что автомобиль должен быть четко и отчетливо виден участникам дорожного движения, — пояснил он. Прятать машины инспектора смогут только на аварийно опасных участках, при наличии излома рельефа и на скоростных отрезках.

— Только в этих случаях допустима установка транспортного средства с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений, — заявил полковник ГИБДД.

На самом же деле это все лирика, а в документе, которым на практике будут руководствоваться сотрудники ДПС, говорится следующее. Цитируем: «… размещение патрульного автомобиля в стационарном положении должно осуществляться так, чтобы он был отчетливо виден участникам дорожного движения». И далее: «… в случаях осуществления надзора за дорожным движением,… патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».

То есть, буквально: «прятаться в кустах нельзя, но если хочется, то можно».

ПДД, ГИБДД
18 октября 2017
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