С 20 октября засады ДПС будут регламентированы

Начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД России Александр Быков на пресс-конференции, посвященной вступлению в силу 20 октября нового «Административного регламента» ГИБДД, заявил, что его подчиненные не будут умышленно устраивать засады на дорогах.

— Основной посыл этого пункта — что автомобиль должен быть четко и отчетливо виден участникам дорожного движения, — пояснил он. Прятать машины инспектора смогут только на аварийно опасных участках, при наличии излома рельефа и на скоростных отрезках.

— Только в этих случаях допустима установка транспортного средства с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений, — заявил полковник ГИБДД.