Как на самом деле платят штрафы ГИБДД

Статистика сервиса «Яндекс. Деньги», за девять месяцев 2017 года свидетельствует, что российские автовладельцы платили за каждое нарушение ПДД в среднем по 503 рубля. Эта сумма практически не изменилась по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. При этом среднее количество штрафов за три квартала выросло с двух до трех штук.

В этом году платежи на сумму менее 500 рублей через поиск «Яндекса», сайт, а также приложения «Яндекс. Деньги», «Яндекс. Штрафы» и «Яндекс. Навигатор» составили 65% от всех оплаченных штрафов. В 2016 году их доля составила 53%, что свидетельствует о том, что российские водители массово используют возможность платить штраф с 50-процентной скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД. Любопытно, что москвичи в среднем заплатили по 533 рубля за один штраф, петербуржцы — 449 рублей. В среднем по округам средняя величина оплаченного штрафа оказалась следующей: в ЦФО — 522 рубля, УрФО — 506 рублей, ДВФО — 504 рубля, ПФО — 451 рубль, ЮФО — 450 рублей, СЗФО — 449 рублей.