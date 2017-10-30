Круговое движение стало «главной дорогой» по умолчанию

Премьер-министр подписал постановление, изменяющее Правила дорожного движения в части приоритета проезда перекрестков с круговым движением и вводящее «вафельную» разметку перекрестков.
Максим Строкер

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 26 октября постановление № 1300 с очередными правками в ПДД. На этот раз речь идет об официальном признании приоритета проезда уже въехавших на круговой перекресток машин перед въезжающими.

— Я подписал два постановления, которые вносят существенные изменения в правила дорожного движения. Первое призвано навести порядок на наиболее проблемных участках — на перекрестках с пересекающими транспортными потоками, на которых часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения, — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Так, теперь перед въездом «на круг» водитель должен будет пропустить всех, кто уже по нему едет. До последнего времени в России существовал «экспериментальный режим», который де-факто был введен еще в 2006 году. Тогда отечественные транспортные власти, насмотревшись на то, как «в европах» машины лихо и без пробок катаются по бессветофорным круговым перекресткам, решили сделать также. В качестве эксперимента многие (но далеко не все) круговые перекрестки в России оснастили знаками, которые говорили устанавливали приоритет проезда тех машин, которые уже находятся на круге. И никаких изменений тогда в ПДД по этому поводу сделано не было.

При этом, некоторые «круги» с помощью знаков приоритета слали главными, а другие — нет. В результате, водители, не привыкшие обращать внимание на знаки, регулярно устраивали в таких местах аварийные ситуации. Теперь эта двусмысленность устранена и «круговое» повсеместно названо главным, без вариантов. Вторая правка ПДД касается новой детали в оформлении перекрестков. Она делает легитимной так называемую «вафельную» разметку на асфальте. До последнего времени «вафельницей» были покрыты — в качестве эксперимента — лишь несколько перекрестков в столице.

Это было сделано, чтобы обкатать технологию фото-видеофиксации таких правонарушений как выезд на перекресток при наличии затора и проезд на запрещающий сигнал светофора. При этом видеосистема, контролирующая перекресток, фиксирует номера всех авто, оказавшихся на «вафельной» разметке после включения красного сигнала светофора и их владельцам отправляются «письма счастья». Судя по всему, власти сочли, что «эксперимент» удался на славу и теперь можно ожидать появления желтой «вафли» на множестве перекрестков по всей России.

проезд на красный, штрафы, засада, видеофиксация, письма счастья, ПДД, КоАП
30 октября 2017
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