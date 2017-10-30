Круговое движение стало «главной дорогой» по умолчанию

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал 26 октября постановление № 1300 с очередными правками в ПДД. На этот раз речь идет об официальном признании приоритета проезда уже въехавших на круговой перекресток машин перед въезжающими.

— Я подписал два постановления, которые вносят существенные изменения в правила дорожного движения. Первое призвано навести порядок на наиболее проблемных участках — на перекрестках с пересекающими транспортными потоками, на которых часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения, — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Так, теперь перед въездом «на круг» водитель должен будет пропустить всех, кто уже по нему едет. До последнего времени в России существовал «экспериментальный режим», который де-факто был введен еще в 2006 году. Тогда отечественные транспортные власти, насмотревшись на то, как «в европах» машины лихо и без пробок катаются по бессветофорным круговым перекресткам, решили сделать также. В качестве эксперимента многие (но далеко не все) круговые перекрестки в России оснастили знаками, которые говорили устанавливали приоритет проезда тех машин, которые уже находятся на круге. И никаких изменений тогда в ПДД по этому поводу сделано не было.