ГИБДД не будет штрафовать за нарушения ПДД при авариях без пострадавших

Глава МВД Владимир Колокольцев в эфире «Россия 24» заявил, что по его мнению «Сотрудники ГИБДД должны заниматься оформлением только тех ДТП, где есть пострадавшие. А где какие-то механические царапины, все прочее — этим должны заниматься страховые компании». Это, фактически, означает, что нарушение ПДД, ставшее причиной аварии, не получит должной правовой оценки и виновник не понесет административной ответственности. Даже если он пьян, к примеру. Просто потому, что штрафной протокол может оформить лишь сотрудник полиции, ни никак не представитель страховой компании. Напомним также, что отказ полицейских от выезда и оформления любого дорожно транспортного происшествия противоречит, помимо прочего, даже закону «О полиции».

Пункт 2 статьи 12 этого федерального акта — «Обязанности полиции» — среди прочих обязанностей требует от сотрудников, цитируем: «прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения,… документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения». Ведь ДТП это именно «происшествие». По крайней мере об этом говорит статья 1.1 ПДД РФ: «Дорожно-транспортное происшествие» — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.