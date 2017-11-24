В России могут ввести новые ограничения для водителей-новичков

– Причиной большого количества аварий является нарушение скоростного режима, превышение которого ведёт к потере контроля над транспортным средством. В основном виновниками таких ДТП становятся молодые, новоиспеченные водители, которые после сдачи экзамена на право управления транспортным средством практически на следующий день садятся на автомобили повышенной мощности, к управлению которыми они абсолютно не готовы, — сказал адвокат Марат Аманлиев.

Как сообщает RT, соответствующий документ «Коллективная защита» направит в правительство РФ 27 ноября. Но даже если когда-нибудь такую инициативу одобрят, вряд ли она будет способствовать значительному снижению уровня аварийности и смертности. Убиться ведь можно и на стареньких маломощных «Жигулях», и на новеньких бюджетных иномарках.