В России могут ввести новые ограничения для водителей-новичков

Фото: nl.dreamstime.com
Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита» выступила с инициативой запретить водителям-новичкам, чей стаж меньше четырех лет, управлять автомобилями, оснащенными моторами мощностью более 150 л. с. По мнению активистов, это поможет существенно снизить аварийность в стране.
Виктория Базылева

– Причиной большого количества аварий является нарушение скоростного режима, превышение которого ведёт к потере контроля над транспортным средством. В основном виновниками таких ДТП становятся молодые, новоиспеченные водители, которые после сдачи экзамена на право управления транспортным средством практически на следующий день садятся на автомобили повышенной мощности, к управлению которыми они абсолютно не готовы, — сказал адвокат Марат Аманлиев.

Как сообщает RT, соответствующий документ «Коллективная защита» направит в правительство РФ 27 ноября. Но даже если когда-нибудь такую инициативу одобрят, вряд ли она будет способствовать значительному снижению уровня аварийности и смертности. Убиться ведь можно и на стареньких маломощных «Жигулях», и на новеньких бюджетных иномарках.

Фото: yk-avto.kz

Напомним, что «Коллективная защита» — уже не первая организация, выступающая с подобной инициативой. Общественники и ранее предлагали запретить новичкам с водительским стажем менее четырех лет садиться за руль машин с двигателями мощностью более 150 л. с.

Любопытно, что тогда представители ассоциаций рекомендовали ограничить в правах и граждан младше 25 лет, мотивируя это тем, что «подростки не всегда могут адекватно реагировать на происходящее». Однако согласно статистике, чаще других в аварии попадают россияне в возрасте 30—40 лет — по их вине происходит примерно треть всех ДТП. А «эмоционально нестабильная» молодежь, напротив, находится в антилидерах — инциденты с участием водителей 21—25 лет случаются в три раза реже.

превышение скорости, ПДД, авторынок, авария, ДТП
24 ноября 2017
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