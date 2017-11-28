Глава ГИБДД генерал Черников приказал подчиненным позировать водителям

Стало известно о специальном письме, разосланном от имени главы ГИБДД генерала Михаила Черникова в региональные структуры ведомства. В нем разъясняется, что новая редакция Административного регламента ГИБДД ничего не меняет в плане возможности для граждан фиксировать на фото и видео процесс своего общения с инспекторами. Напомним, что в новом Регламенте, вступившем в силу 20 октября 2017 года, этот вопрос не отражен вообще никаким образом. А в старой редакции «библии гаишника» сотрудникам прямо запрещалось препятствовать гражданам в проведении фото-видеосъемки работы офицеров.

В связи с этим, после 20 октября в регионах внезапно ставшие жутко стеснительными сотрудники ДПС принялись запрещать гражданам съемку под угрозой ареста на 15 суток за «неподчинение законному требованию сотрудника полиции». В связи с этим председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов обратился к Михаила Черникову с просьбой разъяснить подчиненным на местах «политику партии». Что генерал и сделал в официальном циркуляре, который сводится, по большому счету, к мысли: фиксировать сотрудника на видео можно точно так же, как и раньше. Таким образом инспекторам «запрещается запрещать» гражданам снимать занимательные видеоролики о повседневной работе служивых.