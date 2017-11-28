Стукачи или гражданские активисты: кто шлет фото нарушителей в ГИБДД

Согласно официальному сообщению ГИБДД, в адрес госавтоинспекции поступило более чем 200 000 фото- и видео материалов, на которых зафиксированы нарушения Правил дорожного движения. По этим сигналам органами правопорядка вынесено порядка 70 000 постановлений о наложении административного наказания.
Эдуард Раскин

Вот ведь незадача — опять хотим как лучше, а получится как всегда. Новые способы взаимодействия госавтоинспекции с населением и общественными организациями по вопросам своевременного выявления и предупреждения правонарушений в области дорожной безопасности, бесспорно, хороши. В идеале. Но в свете коррумпированности сотрудников ГИБДД, а также тотальной правовой неграмотности водителей и пешеходов самые лучшие начинания грозят обернуться своей полной противоположностью.

Никто не будет оспаривать тот простой факт, что инспектора на каждом углу не поставишь, а камеру на каждом столбе не повесишь. При этом поведение многих наших сограждан на дороге кроме как свинским назвать нельзя.

Среди особо раздражающих нарушений стоит, наверное, назвать обгон по встречной полосе, объезд пробки по обочине, парковку (не остановку, а именно парковку) во втором ряду на узкой улице и вождение в неадекватном состоянии под воздействием алкоголя или наркотиков. Есть, конечно, и другие, не менее вызывающие поступки водителей, заставляющие окружающих искать какие-то меры воздействия на автохамов.

Этот благородный гнев, собственно, и решили эксплуатировать сотрудники Госавтоинспекции, позволив каждому желающему прислать фото- или видеоматериал, обличающий нарушителя. Для этого были созданы специальные приложения: в столице работает программа «Помощник Москвы», в Подмосковье — «Добродел», в Татарстане — на родине инициативы — «Народный Инспектор».

Фото: www.youtube.com

По результатам рассмотрения более чем 200 000 поступивших в подразделения ГИБДД жалоб было вынесено порядка 70 000 постановлений о наложении административного взыскания. Большая часть таких материалов поступила из Москвы — 80 000, и Татарстана — 38 700.

Установить приложение не составляет большого труда — вся процедура занимает не более 3 минут. Так, чтобы стать участником программы «Помощник Москвы» нужно создать аккаунт на сайте мэра www.mos.ru. Затем скачать с App Store или Google Play само приложение и зарегистрироваться в нем с использованием логина и пароля московского сайта. Сам установочный файл занимает менее 9 МБ.

Завершив эти несложные манипуляции, вы сможете легко настучать на любого гражданина, который на ваш взгляд ведет себя на дороге неподобающим образом. На телефоне должна быть включена геолокация, авто нарушителя необходимо заснять целиком и с различимым номерным знаком, обязательно присутствие на отснятом материале знака или разметки, фиксация производится только на улично-дорожной сети, а не во дворе.

Вот жаль только, что функционал «Помощника Москвы» строго ограничен не самыми важными типами нарушений. Это парковка в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», на тротуаре, пешеходном переходе и на газоне. То есть, все то, что интересно мэрии, но не затрагивает жизненных интересов горожан.

Фото: pikabu.ru

Татарский (и подмосковный) «Народный Инспектор» более продвинут: он помогает покарать еще и выезд за стоп-линию, движение по встречной полосе, обочине или «выделенке», непропуск пешехода, игнорирование запрещающего сигнала светофора. Кстати, в этой системе принимаются только видеофайлы, которые обеспечивают большую достоверность информации.

Осуждать тех, кто активно включился в дело помощи правоохранительным органам и называть их стукачами и доносчиками может лишь тот, кто никогда не стоял в жару в пробке на подмосковной трассе и не наблюдал, скрипя зубами, как поднятая колесами обочечников пыль толстым слоем оседает на его машине. Или же тот, кто сам не брезгует объехать стоящих в заторе «дураков» по обочине или даже по «встречке».

Другое дело, что в нашей стране все делается через одно известное место. Во-первых, почему надо было создавать кучу региональных приложений, а не единое для всей страны? Во-вторых, функционал должен все-таки создаваться с учетом нужд и чаяний населения, а не чиновников. В-третьих, никаких выплат — денежных или компенсационных — активистам. В-четвертых, неплохо было бы ввести серьезную ответственность должностных лиц за халатное отношение к проверке поступающих сигналов во избежание ошибочных штрафов. И в-пятых, в обязательном порядке предусмотреть для той же цели кнопку «опротестовать». Ибо все хорошие начинания гибнут как правило из-за непродуманных решений и негодных исполнителей. А веры в честность и профессионализм гаишников в нашем обществе пока почему-то не наблюдается.

автоправо, штрафы, лишение прав, группа разбора, ПДД, ГИБДД
28 ноября 2017
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