Стукачи или гражданские активисты: кто шлет фото нарушителей в ГИБДД

Вот ведь незадача — опять хотим как лучше, а получится как всегда. Новые способы взаимодействия госавтоинспекции с населением и общественными организациями по вопросам своевременного выявления и предупреждения правонарушений в области дорожной безопасности, бесспорно, хороши. В идеале. Но в свете коррумпированности сотрудников ГИБДД, а также тотальной правовой неграмотности водителей и пешеходов самые лучшие начинания грозят обернуться своей полной противоположностью.

Никто не будет оспаривать тот простой факт, что инспектора на каждом углу не поставишь, а камеру на каждом столбе не повесишь. При этом поведение многих наших сограждан на дороге кроме как свинским назвать нельзя.

Среди особо раздражающих нарушений стоит, наверное, назвать обгон по встречной полосе, объезд пробки по обочине, парковку (не остановку, а именно парковку) во втором ряду на узкой улице и вождение в неадекватном состоянии под воздействием алкоголя или наркотиков. Есть, конечно, и другие, не менее вызывающие поступки водителей, заставляющие окружающих искать какие-то меры воздействия на автохамов.

Этот благородный гнев, собственно, и решили эксплуатировать сотрудники Госавтоинспекции, позволив каждому желающему прислать фото- или видеоматериал, обличающий нарушителя. Для этого были созданы специальные приложения: в столице работает программа «Помощник Москвы», в Подмосковье — «Добродел», в Татарстане — на родине инициативы — «Народный Инспектор».