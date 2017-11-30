Что будет за остановку рядом с желтой линией у обочины

Желтые линии разметки появились на наших дорогах относительно недавно. Чаще всего их используют для организации движения по временной схеме, но часто их можно видеть нанесенными вдоль обочин — преимущественно в населенных пунктах. Согласно ПДД, сплошная линия наносится на небольшом расстоянии — примерно 10—20 см от бордюра или обочины дороги. Ее наличие говорит о том, что данном участке машинам запрещено останавливаться. Другими словами, она, фактически, обозначает, что вы находитесь в зоне действия знака 3.27 — «Остановка запрещена». За нарушение его требований, согласно статье 12.16 КоАП, полагается 1500 рублей штрафа, а если дело происходит в Москве или Санкт-Петербурге, то остановка в неположенном месте карается 3000 рублями штрафа.

В столице, помимо штрафа, могут еще и эвакуировать машину на штрафстоянку. Поэтому стоянка у желтой линии на обочине даже в стиле «я на чуть-чуть, с авариечкой, никому не мешаю» вполне может вылиться в целое приключение с выяснением адреса спецстоянки, куда уволокли транспорт нарушителя, поездкой в промзону, где она расположена и прочими интересными событиями, включающими оплату «услуг» вороватого эвакуатора и самого штрафа. Однако, бывает так, что вечером автовладельцы паркуют свои авто строго по ПДД, вдоль обычного бордюра обычной улицы. А на утро, придя к своим машинам, обнаруживают, что их легковушки аккуратно отодвинуты на полметра от обочины, а вдоль нее красуется новенькая «желтая линия».