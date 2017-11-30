Что будет за остановку рядом с желтой линией у обочины

Как реагировать, когда перед тобой маячит знак «остановка запрещена», большинство водителей знают точно. Парковка «под крестом» грозит существенным штрафом, а то и эвакуацией. А желтая линия вдоль бордюра, хотя и означает практически то же самое, отбивает желание оставить машину именно в этом месте не столь сильно и далеко не всех.
Максим Строкер

Желтые линии разметки появились на наших дорогах относительно недавно. Чаще всего их используют для организации движения по временной схеме, но часто их можно видеть нанесенными вдоль обочин — преимущественно в населенных пунктах. Согласно ПДД, сплошная линия наносится на небольшом расстоянии — примерно 10—20 см от бордюра или обочины дороги. Ее наличие говорит о том, что данном участке машинам запрещено останавливаться. Другими словами, она, фактически, обозначает, что вы находитесь в зоне действия знака 3.27 — «Остановка запрещена». За нарушение его требований, согласно статье 12.16 КоАП, полагается 1500 рублей штрафа, а если дело происходит в Москве или Санкт-Петербурге, то остановка в неположенном месте карается 3000 рублями штрафа.

В столице, помимо штрафа, могут еще и эвакуировать машину на штрафстоянку. Поэтому стоянка у желтой линии на обочине даже в стиле «я на чуть-чуть, с авариечкой, никому не мешаю» вполне может вылиться в целое приключение с выяснением адреса спецстоянки, куда уволокли транспорт нарушителя, поездкой в промзону, где она расположена и прочими интересными событиями, включающими оплату «услуг» вороватого эвакуатора и самого штрафа. Однако, бывает так, что вечером автовладельцы паркуют свои авто строго по ПДД, вдоль обычного бордюра обычной улицы. А на утро, придя к своим машинам, обнаруживают, что их легковушки аккуратно отодвинуты на полметра от обочины, а вдоль нее красуется новенькая «желтая линия».

То есть все они в одночасье превратились в злостных нарушителей ПДД. Если вы однажды утром обнаружите подобный сюрприз, не стоит немедленно паниковать в ожидании неминуемого штрафа. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» требует, чтобы не позднее чем за 20 дней до установки запрещающего дорожного знака или нанесения аналогичной разметки, местные власти проинформировали водителей о грядущем изменении. Это может быть сделано через СМИ, с помощью транспарантов у дороги, через объявления на официальных интернет-ресурсах и т. п.

В случае, когда такое происходит, например, в Москве, анонсы изменений в организации движения на улицах города публикуются на сайте Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД). То есть, когда желтая линия нарисовалась за ночь на московской улице, для начала стоит зайти на сайт ЦОДД и найти там соответствующее объявление, обратив внимание на дату ожидающегося нововведения. Если она еще не наступила, можно расслабиться — просто дорожники заранее готовятся к изменениям. Но если запрет на стоянку у бордюра на вашей улице «включили» вчера (оказывается!), а машина до сих пор стоит у «желтой черты», — есть все шансы, что ее уже сфотографировал «паркон» и вскоре на ваше имя придет штрафное извещение. Или вот-вот появится муниципальный эвакуатор в компании с сотрудником ГИБДД и утащит авто на спецстоянку.

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30 ноября 2017
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