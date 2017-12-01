C 1 декабря ГИБДД объявила охоту на водителей авто с шипованными шинами

Кстати, спешим успокоить многочисленных водителей — запрет на эксплуатацию транспортного средства за отсутствие опознавательной наклейки «Ш», о котором при внесении поправок в «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» говорилось ранее, полицейские накладывать не будут. О чем на сайте ГИБДД уже опубликовано официальное разъяснение.

Иными словами, можно раскатывать без стикера «Шипы», оплачивая каждый раз по 250 рублей штрафа с учетом действующей скидки, но делать этого мы вам не рекомендуем. Дело в том, что при ДТП страховая компания попросту откажется возмещать ущерб, причем даже в тех ситуациях, когда вы не виноваты. Судите сами: не повесили знак о том, что машина ездит на шипах — фактически нарушили ПДД. Это значит, что ни под какой страховой случай авария с вашим участием не подпадает.

Вот и подумайте, а стоит ли дергать судьбу за ухо? Быть может лучше купить заветный треугольник и не дожидаться, пока в зад засадит какой-нибудь дорогостоящий Mercedes-Maybach?