C 1 декабря ГИБДД объявила охоту на водителей авто с шипованными шинами

Поправки в ПДД о необходимости оклейки автомобиля, «обутого» в «колючие» покрышки, предупреждающим знаком «Шипы» вступили в силу 4 апреля 2017 года. И практически сразу ГИБДД инициировала специальные рейды по выявлению водителей, проигнорировавших нововведение.
Как же упустить возможность тряхнуть на деньги автомобилистов, едва ли не поголовно катающихся на машинах в зимней обувке. Аналогичные операции «Ш» повторились по осени, а сейчас — как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники — полицейские вновь вышли на охоту, причем сразу в нескольких ключевых регионах страны. В частности, столице и области, Краснодарском крае, Тверской и Саратовской областях.