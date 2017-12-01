C 1 декабря ГИБДД объявила охоту на водителей авто с шипованными шинами

Фото: Геннадий Черкасов
Некоторые СМИ растиражировали новость о том, что с 1 декабря гаишники начали штрафовать водителей транспортных средств с шипованной резиной, на задней части которых отсутствует предупреждающая наклейка «Ш». На самом же деле, ГИБДД штрафовала за это нарушение и раньше, а теперь развернула настоящую охоту за гражданами, не успевшими «обклеиться».
Мирон Горин

Поправки в ПДД о необходимости оклейки автомобиля, «обутого» в «колючие» покрышки, предупреждающим знаком «Шипы» вступили в силу 4 апреля 2017 года. И практически сразу ГИБДД инициировала специальные рейды по выявлению водителей, проигнорировавших нововведение.

Как же упустить возможность тряхнуть на деньги автомобилистов, едва ли не поголовно катающихся на машинах в зимней обувке. Аналогичные операции «Ш» повторились по осени, а сейчас — как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники — полицейские вновь вышли на охоту, причем сразу в нескольких ключевых регионах страны. В частности, столице и области, Краснодарском крае, Тверской и Саратовской областях.

Фото: Роман Орлов

Кстати, спешим успокоить многочисленных водителей — запрет на эксплуатацию транспортного средства за отсутствие опознавательной наклейки «Ш», о котором при внесении поправок в «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» говорилось ранее, полицейские накладывать не будут. О чем на сайте ГИБДД уже опубликовано официальное разъяснение.

Иными словами, можно раскатывать без стикера «Шипы», оплачивая каждый раз по 250 рублей штрафа с учетом действующей скидки, но делать этого мы вам не рекомендуем. Дело в том, что при ДТП страховая компания попросту откажется возмещать ущерб, причем даже в тех ситуациях, когда вы не виноваты. Судите сами: не повесили знак о том, что машина ездит на шипах — фактически нарушили ПДД. Это значит, что ни под какой страховой случай авария с вашим участием не подпадает.

Вот и подумайте, а стоит ли дергать судьбу за ухо? Быть может лучше купить заветный треугольник и не дожидаться, пока в зад засадит какой-нибудь дорогостоящий Mercedes-Maybach?

штрафы, ПДД, безопасность дорожного движения, авария, шины, зимние шины, дорога, трасса, ГИБДД
1 декабря 2017
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