Почему, погнув столбик на парковке, нужно вызывать ГИБДД

В абсурдной, на первой взгляд, ситуации оказался один столичный автомобилист, которого суд обязал сдать водительского удостоверение за сбитый на стоянке столбик. Рулевой все по той же невнимательности зацепил невысокую металлическую колонку, паркуясь на одной из платных московских стоянок. Сразу после происшествия он обратился к дежурному контролеру и оставил ему свои контактные данные, пообещав покрыть ущерб.
Как сообщает «Газета.ру» в течение дня автовладельцу никто не позвонил. А вечером, когда он вернулся за машиной, оказалось, что сотрудники ГИБДД, которых вызвала охрана, оформили ДТП с участием водителя, покинувшего место аварии — то есть его.