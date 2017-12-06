Почему, погнув столбик на парковке, нужно вызывать ГИБДД

А ведь такие ситуации происходят сплошь и рядом — в них попадают не только начинающие водители, но и опытные автомобилисты с многолетним стажем. Если вы совершили наезд на какое-либо препятствие — будь то столбик, фонарь, отбойник, да что угодно — и тем самым нанесли ущерб, вызывайте сотрудников ГИБДД. Нужно оформлять аварию в таком случае или не нужно — решат они.

Нет времени? Бегите при возможности к управляющим (не к охраннику стоянки, а к руководителю) и решайте вопрос с ним. Дабы ваши договоренности не были голословными, составьте в двустороннем порядке расписку и зафиксируйте все условия вашего взаимного согласия. Конечно, эта бумажка не будет иметь серьезной юридической силы. Однако при ее наличии шансы, что обиженная сторона обратиться за помощью к гаишникам, сводятся к минимуму. А значит и вам, вероятнее всего, не придется пересаживаться на общественный транспорт на время, пока ваши «права» будут пылиться в отделении.