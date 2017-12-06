Почему, погнув столбик на парковке, нужно вызывать ГИБДД

Фото: www.yaplakal.com
Мелкие аварии, как правило, происходят по невнимательности. То водитель не заметит низкий тротуарный заборчик, то еще какой-либо объект. Вышел, посмотрел, взгрустнул, да и поехал дальше по своим делам. А знаете ли вы, что за поврежденный на парковке столбик можно лишиться «прав»?
Виктория Базылева

В абсурдной, на первой взгляд, ситуации оказался один столичный автомобилист, которого суд обязал сдать водительского удостоверение за сбитый на стоянке столбик. Рулевой все по той же невнимательности зацепил невысокую металлическую колонку, паркуясь на одной из платных московских стоянок. Сразу после происшествия он обратился к дежурному контролеру и оставил ему свои контактные данные, пообещав покрыть ущерб.

Как сообщает «Газета.ру» в течение дня автовладельцу никто не позвонил. А вечером, когда он вернулся за машиной, оказалось, что сотрудники ГИБДД, которых вызвала охрана, оформили ДТП с участием водителя, покинувшего место аварии — то есть его.

На основании ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» районный суд лишил гражданина «прав» на год. И ведь нельзя сказать, что служитель закона вынес несправедливое решение. Водитель, согласно ПДД и КоАП, обязан находится на месте аварии, участником которой он является, до приезда сотрудников Госавтоинспекции.

В итоге наш герой обратился в Московский городской суд и добился отмены вынесенного ранее решения. Однако стоит отметить, что наказание аннулировали по причине незначительности нарушения, а также из-за показаний свидетелей. То есть Мосгорсуд признал вину автомобилиста, но посчитал, что кара в виде лишения «прав» неадекватна. Но повезет ли так другому «мелкому аварийщику», учитывая склонность отечественной Фемиды плясать под дудку ГАИ?

Фото: www.huffingtonpost.com

А ведь такие ситуации происходят сплошь и рядом — в них попадают не только начинающие водители, но и опытные автомобилисты с многолетним стажем. Если вы совершили наезд на какое-либо препятствие — будь то столбик, фонарь, отбойник, да что угодно — и тем самым нанесли ущерб, вызывайте сотрудников ГИБДД. Нужно оформлять аварию в таком случае или не нужно — решат они.

Нет времени? Бегите при возможности к управляющим (не к охраннику стоянки, а к руководителю) и решайте вопрос с ним. Дабы ваши договоренности не были голословными, составьте в двустороннем порядке расписку и зафиксируйте все условия вашего взаимного согласия. Конечно, эта бумажка не будет иметь серьезной юридической силы. Однако при ее наличии шансы, что обиженная сторона обратиться за помощью к гаишникам, сводятся к минимуму. А значит и вам, вероятнее всего, не придется пересаживаться на общественный транспорт на время, пока ваши «права» будут пылиться в отделении.

парковка, штрафы, суд, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, ущерб, возмещение ущерба, авария, ДТП, ГИБДД
6 декабря 2017
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