Кому разрешат везде парковаться бесплатно

В качестве основной задачи, которую призван решить новый закон, его авторы называют приведение градостроительной политики, дорожного строительства и общественного транспорта в соответствие со стремительным ростом автопарка.

Как сообщает «КоммерсантЪ», в нем закрепляются такие важные принципы, как приоритет движения общественного транспорта, правостороннее движение автомобилей, а также приоритет безопасности движения по отношению к потерям времени при движении транспортных средств и пешеходов.

Что интересно, именно этот документ впервые наделяет силовые ведомства правом бесплатно парковать свои автомобили в любом месте, где им захочется. Это касается таких ведомств как ВАИ, ФСО, Военная полиция России, Росгвардия и Следственный комитет.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что проект закона «Об организации дорожного движения» был принят в первом чтении в декабре 2016 года.