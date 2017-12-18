В ПДД могут внести понятие «шашечных» перестроений на дорогах с суженной проезжей частью

Речь идет о том, чтобы при проезде участков дорог с суженной в результате, например, ремонтных дорог проезжей частью, обязать водителей пропускать друг друга в шашечном порядке. Обратившийся с такой просьбой к Дмитрию Медведеву председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что «шашечная тактика перестроения, когда автовладельцы уважительно пропускают последовательно друг друга по одному (пропустив одно транспортное средство из другого ряда, водитель продолжает движение и так далее), ликвидирует возникающие заторы и значительно сэкономит время на преодоление узких участков дороги».

При этом депутат фракции ЛДПР не поясняет, будет ли оштрафован водитель и насколько, если не станет следовать предложенной норме. Не очень понятно так же, как отслеживать подобное нарушение. Нет, коли наказание за него окажется существенным, сотрудники ГИБДД сами начнут пастись в «хлебных» местах, благо сегодня ремонт дорог в нашей стране идет полным ходом и подобных сужений — пруд пруди. А если штраф не предусмотреть, то от новации толку окажется мало.