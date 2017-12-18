В ПДД могут внести понятие «шашечных» перестроений на дорогах с суженной проезжей частью

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Правительство может в очередной раз переписать ПДД, если премьер-министр откликнется на предложение фракции ЛДПР в Госдуме внести в Правила понятие «шашечное перестроение».
Александр Ростарчук

Речь идет о том, чтобы при проезде участков дорог с суженной в результате, например, ремонтных дорог проезжей частью, обязать водителей пропускать друг друга в шашечном порядке. Обратившийся с такой просьбой к Дмитрию Медведеву председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что «шашечная тактика перестроения, когда автовладельцы уважительно пропускают последовательно друг друга по одному (пропустив одно транспортное средство из другого ряда, водитель продолжает движение и так далее), ликвидирует возникающие заторы и значительно сэкономит время на преодоление узких участков дороги».

При этом депутат фракции ЛДПР не поясняет, будет ли оштрафован водитель и насколько, если не станет следовать предложенной норме. Не очень понятно так же, как отслеживать подобное нарушение. Нет, коли наказание за него окажется существенным, сотрудники ГИБДД сами начнут пастись в «хлебных» местах, благо сегодня ремонт дорог в нашей стране идет полным ходом и подобных сужений — пруд пруди. А если штраф не предусмотреть, то от новации толку окажется мало.

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Между тем, уже сегодня достаточное число моторизованных россиян играет в подобные «шашки» не только в местах сужений, но и пропускает именно таким образом коллег, выезжающих на главную дорогу со второстепенной. То есть, по большому счету, в таких ситуация все зависит от культурного уровня человека, находящегося за рулем.

Впрочем, г-н Нилов это понимает, мотивируя свое предложение не только тем, что «появление подобного пункта в ПДД будет способствовать снижению объяснимой напряженности в процессе преодоления водителями затрудненных участков дороги и сокращению количества ДТП», но и тем, что он «повысит общий уровень культуры вождения на дорогах страны».

Одна беда: хамы за рулем не то что ПДД, но и более серьезной литературы не читают. И скорее всего, очень нескоро узнают о новом пункте, если он, конечно, в своде дорожных законов все-таки появится…

ПДД, госдума, КоАП, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, заторы, пробки, дорога
18 декабря 2017
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