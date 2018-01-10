Новогодние праздники принесли ГИБДД неплохой улов пьяных водителей

Как рассказали «Коммерсанту» в ГИБДД России, в минувшие праздники проблема управления автомобилем навеселе оказалась крайне актуальной. По оперативным данным, гаишники выявили более 11,5 тысяч случаев, когда за рулем машины находились пьяные. Кроме того, еще в 6 тысячах случаев водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования, что позволяет с чистой совестью считать, что они также были в нетрезвом состоянии.

А между прочим, пресс-служба ГИБДД заранее предупредила российских водителей, что никаких поблажек по поводу всенародно любимого праздника нарушителям ПДД не будет. На протяжении всех новогодних и рождественских каникул сотрудники дорожной полиции осуществляли строгий контроль за состоянием граждан, находившихся за рулем транспортных средств. Патрулирование проводилось в местах массового скопления людей, на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений.

В период праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах.

— Контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строгий. Повсеместно проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, — заявили в пресс-службе ГИБДД.