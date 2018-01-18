Грозит ли штраф за невключенный «поворотник» при движении задним ходом

Фото www.towergateinsurance.co.uk
Многие водители не утруждают себя включением сигнала поворота, когда это требуется при движении вперед, а при езде задним ходом — и подавно. Даже опытные водители в подобных случаях частенько игнорируют необходимость предупредить остальных участников движения о своих маневрах. Предусмотрена ли за это ответственность?
Иван Флягин

Такое пренебрежение использованием «поворотников» считается самой распространенной ошибкой на экзаменах по вождению в ГИБДД, и на этой мелочи «сгорают» толпы будущих водителей. Возражение, что в ПДД отсутствует формулировка о необходимости включать «поворотники» при езде задним ходом, абсолютно некорректно.

Дело в том, что пункт 8.1 Правил дорожного движения гласит, что водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой. Следовательно, если не конкретизировано направление движения, то включать «поворотники» требуется независимо от того, едете вы вперед или сдаете назад. Ведь в любом случае ваша движущаяся машина может представлять собой опасность для пешеходов и помеху для других автомобилей.

Правила предписывают включать указатели поворота заблаговременно до начала выполнения маневра и выключать немедленно после его завершения, о чем также забывают многие водители, ограничиваясь одним или двумя сигналами. При этом ПДД уточняют, что световые указатели не должны вводить в заблуждение других участников движения, и это актуально для тех, кто частенько забывает их выключить.

В соответствии со статьей 12.14 Административного кодекса нарушение Правил дорожного движения, которые требуют указывать направление движения перед его началом, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Также правила не запрещают пользоваться аварийной сигнализацией. Согласно пункту 7 ПДД, водитель должен включать ее «для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство». Чаще всего сдающий назад автомобиль действительно представляет собой опасность, особенно при выезде на проезжую часть с перпендикулярной парковки, когда обзорность ограничена из-за стоящих рядом машин. К тому же ночью при движении задним ходом в узких дворах между автомобилями, «аварийка» улучшают видимость вокруг машины. Ведь зачастую освещения от фонаря заднего хода, который часто загрязнен, бывает недостаточно.

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18 января 2018
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