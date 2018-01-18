Грозит ли штраф за невключенный «поворотник» при движении задним ходом

Правила предписывают включать указатели поворота заблаговременно до начала выполнения маневра и выключать немедленно после его завершения, о чем также забывают многие водители, ограничиваясь одним или двумя сигналами. При этом ПДД уточняют, что световые указатели не должны вводить в заблуждение других участников движения, и это актуально для тех, кто частенько забывает их выключить.

В соответствии со статьей 12.14 Административного кодекса нарушение Правил дорожного движения, которые требуют указывать направление движения перед его началом, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Также правила не запрещают пользоваться аварийной сигнализацией. Согласно пункту 7 ПДД, водитель должен включать ее «для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство». Чаще всего сдающий назад автомобиль действительно представляет собой опасность, особенно при выезде на проезжую часть с перпендикулярной парковки, когда обзорность ограничена из-за стоящих рядом машин. К тому же ночью при движении задним ходом в узких дворах между автомобилями, «аварийка» улучшают видимость вокруг машины. Ведь зачастую освещения от фонаря заднего хода, который часто загрязнен, бывает недостаточно.