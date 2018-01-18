Грозит ли штраф за невключенный «поворотник» при движении задним ходом

Такое пренебрежение использованием «поворотников» считается самой распространенной ошибкой на экзаменах по вождению в ГИБДД, и на этой мелочи «сгорают» толпы будущих водителей. Возражение, что в ПДД отсутствует формулировка о необходимости включать «поворотники» при езде задним ходом, абсолютно некорректно.
Дело в том, что пункт 8.1 Правил дорожного движения гласит, что водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой. Следовательно, если не конкретизировано направление движения, то включать «поворотники» требуется независимо от того, едете вы вперед или сдаете назад. Ведь в любом случае ваша движущаяся машина может представлять собой опасность для пешеходов и помеху для других автомобилей.