Лишат ли «прав» за нечитаемый из-за налипшего снега номер

Одна из особенностей езды в более или менее сильный снегопад — интенсивное налипание снега на «морде» машины. В том числе, и на переднем номерном знаке — он плоский и располагается перпендикулярно к набегающему потоку воздуха, который несет с собой грязные хлопья. Особенно быстро слой снега покрывает госномер, когда температура воздуха находится около нуля. Но даже сильный мороз не спасает от налипания — например, в случае, если машина движется по дороге, обильно обработанной химическими реагентами.

Из-за них асфальт покрывается мерзкой слякотью, капли которой летят из-под колес, попадая в том числе и на госномер. А на этой мокроте снег потом нарастает в ускоренном режиме. Ну налип снег и ГРЗ и налип — что тут такого, скажете вы. Да ничего особенного, вот только с точки зрения КоАП номерной знак машины становится при этом нечитаемым. Строго говоря, то есть с точки зрения законодательства, госномер считается нечитаемым, если хотя бы один из его символов невозможно различить с расстояния 20 метров. Причем, ни в одном нормативном акте погодные условия не упоминаются в виде уважительной причины, позволяющей ездить с нечитаемым номерным знаком.