Лишат ли «прав» за нечитаемый из-за налипшего снега номер

Мощные снегопады, обрушившиеся на европейскую часть России, не только сильно затрудняют движение, но и могут стать причиной претензий к автомобилисту со стороны ГИБДД.
Максим Строкер

Одна из особенностей езды в более или менее сильный снегопад — интенсивное налипание снега на «морде» машины. В том числе, и на переднем номерном знаке — он плоский и располагается перпендикулярно к набегающему потоку воздуха, который несет с собой грязные хлопья. Особенно быстро слой снега покрывает госномер, когда температура воздуха находится около нуля. Но даже сильный мороз не спасает от налипания — например, в случае, если машина движется по дороге, обильно обработанной химическими реагентами.

Из-за них асфальт покрывается мерзкой слякотью, капли которой летят из-под колес, попадая в том числе и на госномер. А на этой мокроте снег потом нарастает в ускоренном режиме. Ну налип снег и ГРЗ и налип — что тут такого, скажете вы. Да ничего особенного, вот только с точки зрения КоАП номерной знак машины становится при этом нечитаемым. Строго говоря, то есть с точки зрения законодательства, госномер считается нечитаемым, если хотя бы один из его символов невозможно различить с расстояния 20 метров. Причем, ни в одном нормативном акте погодные условия не упоминаются в виде уважительной причины, позволяющей ездить с нечитаемым номерным знаком.

Если машина идет по трассе, а навстречу ей вовсю летит мокрый снег, то водитель обязан регулярно останавливаться и чистить номерные знаки, хоть каждые 100 метров — ГРЗ должны быть читаемыми в любом случае. В российском КоАП есть целая статья, посвященная карам за всевозможные разновидности ситуации, когда невозможно идентифицировать машину по ее государственному регистрационному знаку — 12.2. В числе прочих, там присутствуют и такие кары, как 5000 рублей штрафа и лишение водительского удостоверения на срок до трех месяцев.

Но, к счастью, рассматриваемый нами случай, а именно залепленный летящим снегом и слякотью до состояния нечитаемости номер, под столь радикальные кары не подпадает. Тут работает часть 1 этой статьи, — «Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками». За это предусмотрено достаточно мягкое наказание: предупреждение или минимальный штраф — 500 рублей.

штрафы, лишение прав, КоАП, ДТП, vin-номер, ГИБДД
2 февраля 2018
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