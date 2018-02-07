Кто будет отвечать за ДТП из-за колеи на дороге

Колейность на дороге — явление, к сожалению, достаточно распространенное даже на федеральных трассах, не говоря уже о второстепенных дорогах. Летом колеи появляются в асфальте, а зимой ледяные гряды на проезжей части они встречаются повсеместно, где выпадает снег. Колея коварна тем, что может в любой момент преподнести водителю неприятный сюрприз. Вода, скапливающаяся в ней, может спровоцировать аквапланирование резко удлинив в тормозной путь или вообще выкинув машину с траектории. Колея из снега или льда при неаккуратном рулении или просто при попытке перестроиться из ряда в ряд точно так же может отправить машину в кювет или на встречную полосу. Кто же будет в конечном счете признан виноватым в подобном ДТП?

Все будет зависеть от конкретной ситуации. Например, если из-за колейности одна машина «догнала» впереди идущую или при попытке перестроения зацепила авто соседа по потоку, виновником аварии, скорее всего, признают того, кто менял полосу движения или того, кто «приехал в зад» попутной машине. В любом случае, какая бы ни была на дороге колея, а пункт 9.10 ПДД гласит, что «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения». А пункт 10.1 тех же Правил требует вести машину, учитывая интенсивность движения, а также дорожные и метеорологические условия.