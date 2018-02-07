Кто будет отвечать за ДТП из-за колеи на дороге

autowitness.lv
Далеко не все ДТП случаются по вине водителя. Но его сделают виноватым в аварии если он сразу не предпримет энергичных шагов для доказательства своей невиновности.
Максим Строкер

Колейность на дороге — явление, к сожалению, достаточно распространенное даже на федеральных трассах, не говоря уже о второстепенных дорогах. Летом колеи появляются в асфальте, а зимой ледяные гряды на проезжей части они встречаются повсеместно, где выпадает снег. Колея коварна тем, что может в любой момент преподнести водителю неприятный сюрприз. Вода, скапливающаяся в ней, может спровоцировать аквапланирование резко удлинив в тормозной путь или вообще выкинув машину с траектории. Колея из снега или льда при неаккуратном рулении или просто при попытке перестроиться из ряда в ряд точно так же может отправить машину в кювет или на встречную полосу. Кто же будет в конечном счете признан виноватым в подобном ДТП?

Все будет зависеть от конкретной ситуации. Например, если из-за колейности одна машина «догнала» впереди идущую или при попытке перестроения зацепила авто соседа по потоку, виновником аварии, скорее всего, признают того, кто менял полосу движения или того, кто «приехал в зад» попутной машине. В любом случае, какая бы ни была на дороге колея, а пункт 9.10 ПДД гласит, что «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения». А пункт 10.1 тех же Правил требует вести машину, учитывая интенсивность движения, а также дорожные и метеорологические условия.

4vsar.ru

Причем, скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. При всей справедливости этого пункта ПДД, под него, теоретически, можно подогнать почти любую аварию, обвинив в ней даже самого невиновного водителя. К счастью, не все суды и полиция доводят «правоприменительную практику» до подобного абсурда, а потому иногда у без вины виноватого есть шанс отстоять свою правоту. В том числе и в случае аварии из-за колеи. Для этого водителю нужно прямо не месте ДТП зафиксировать колейеность на фото и видео. Причем так, чтобы потом можно было оценить глубину колеи.

Следует сделать несколько кадров так, чтобы на изображении в качестве перивязки к масштабу присутствовал какой-то объект общеизвестных габаритов — зажигалка или коробок спичек банка из-под пива, наконец… В протоколе о ДТП следует указать, что не согласен с утверждением о виновности в аварии и сослаться на наличие колеи, упомянув о наличии фото-видеосвидетельств ее существования. В случае, когда не смотря на эти материалы, будет вынесено постановление о виновности водителя в аварии, следует обжаловать его в суде. И если последний придет к выводу о невиновности водителя, «организатором» ДТП будет признана организация, отвечающая за содержание аварийного участка дороги — со всеми вытекающими последствиями в плане компенсации ущерба пострадавшим.

суд, ПДД, авария, ДТП, ГИБДД
7 февраля 2018
952

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы