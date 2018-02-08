Велосипедистам разрешат безнаказанно кататься по «зебре»

– Мы подготовили изменения, которые позволят велосипедистам переезжать регулируемые пешеходные переходы без спешивания. Также мы планируем обеспечить возможность использования «островков безопасности» в качестве буферной зоны для отделения велосипедных полос от мест где имеется автомобильная парковка, — сообщил в рамках Зимнего велоконгресса, проходящего сейчас в Москве, замминистра транспорта РФ Николай Асаул. Замминистра добавил, что рассматривается возможность ввести запрет на остановку, стоянку и движение автомобилей по велодорожкам и велополосам.

Судя по всему, речь идет о пункте 24.8 ПДД, который прямо запрещает велосипедистам пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. Таким образом, Правила заставляют их спешиваться и только потом, как и прочие пешеходы, пользоваться зеброй, ведя байк рядом. Судя по всему, вскоре велосипедистам разрешат носиться по «зебрам», сшибая пересекающих дорогу людей.