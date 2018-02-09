Лишат ли «прав» при отсутствии видеозаписи нарушения

Для фиксации факта нарушения правил дорожного движения у сотрудников полиции есть различные методы. Причем, видеофиксация дорожных событий — совсем не единственный них.
Евгений Банько

«Ареал обитания» полицейских комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД все разрастается. Скоро чуть ли не на каждом километре любой дороги будет висеть по полицейской камере. С другой стороны, масса аналогичного назначения устройств установлена на патрульных машинах. А в последнее время и самих служителей порядка начали оснащать нательными камерами. Когда твои действия на дороге контролирует столько видеообъективов разом, у водителей само собой складывается впечатление, что каждый штраф просто обязан быть подкреплен какими-то фото- или видеодоказательствами.

Как это происходит в случае с «письмами счастья», например: камера сфотографировала — значит нарушил, не смогла — значит не пойман — не вор'. Формирование такого стереотипа в сознании рядового водителя приводит к любопытным результатам. Когда его останавливает сотрудник ГИБДД и начинает составлять протокол по поводу какого-либо нарушения ПДД, водитель сразу задает вопрос: «а видеозапись есть?»

И если инспектор немедленно не демонстрирует ролик с записью нарушения, у водителя возникает уверенность, что никакие штрафы и иные наказания ему не грозят — доказательств, вроде как, нет же! А то, что сотрудник ДПС пишет какой-то там протокол — это произвол и ерундовая бумажка, которую будет легко и просто оспорить в суде.

На самом деле, это заблуждение. Дело в том, что для любого суда протокол, составленный сотрудником полиции уже сам по себе является доказательством того, что правонарушение имело место. Заметим, что КоАП, который наказывает водителей за нарушения ПДД, за последний десяток-полтора лет принципиально не изменился.

Да, размеры штрафов увеличились, появилось больше статей, по которым лишают «прав», но не более того. 15 лет назад такого количества средств видеофиксации как сейчас у полицейских и в помине не было. Однако это совершенно не мешало водителям лишаться «прав» и «за скорость», и «за встречку». Судьям вполне хватало показаний инспектора ДПС. Аббревиатура НОНД — «нет оснований не доверять» словам гаишника — была более чем популярной.

Для лишения водителя «ВУ» никаких видеодоказательств не нужно, когда есть протокол! Так что если сотрудник ДПС демонстрирует видеоролик вашего нарушения, это значит что вам предлагается не тратить время на пререкания с ним и спокойно подписать протокол. Или быстренько придумать интересный для сотрудника способ сделать так, чтобы это видео таинственным образом пропало…

штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, ГИБДД
9 февраля 2018
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