Лишат ли «прав» при отсутствии видеозаписи нарушения

«Ареал обитания» полицейских комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД все разрастается. Скоро чуть ли не на каждом километре любой дороги будет висеть по полицейской камере. С другой стороны, масса аналогичного назначения устройств установлена на патрульных машинах. А в последнее время и самих служителей порядка начали оснащать нательными камерами. Когда твои действия на дороге контролирует столько видеообъективов разом, у водителей само собой складывается впечатление, что каждый штраф просто обязан быть подкреплен какими-то фото- или видеодоказательствами.

Как это происходит в случае с «письмами счастья», например: камера сфотографировала — значит нарушил, не смогла — значит не пойман — не вор'. Формирование такого стереотипа в сознании рядового водителя приводит к любопытным результатам. Когда его останавливает сотрудник ГИБДД и начинает составлять протокол по поводу какого-либо нарушения ПДД, водитель сразу задает вопрос: «а видеозапись есть?»

И если инспектор немедленно не демонстрирует ролик с записью нарушения, у водителя возникает уверенность, что никакие штрафы и иные наказания ему не грозят — доказательств, вроде как, нет же! А то, что сотрудник ДПС пишет какой-то там протокол — это произвол и ерундовая бумажка, которую будет легко и просто оспорить в суде.