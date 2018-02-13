Верховный суд разрешил ГИБДД проверять документы вне стационарных постов

Верховный суд (ВС) признал соответствующей законодательству РФ практику, когда сотрудники ДПС останавливают машины законопослушных водителей вне стационарных постов просто для проверки документов. Напомним, что такая возможность была официально была прописана в регламенте ГИДД, вступившем в силу 20 октября 2017 года. Однако юрист из Перми Константин Рудаков решил, что такая норма закона ущемляет права автовладельцев, создавая почву для злоупотреблений и коррупции среди инспекторов ГИБДД.

Напомним, что действовавшая ранее версия регламента формально запрещала полицейским остановку машин, не нарушающих ПДД, вне стационарных постов. Что, на практике, не мешало сотрудникам всегда иметь наготове какую-нибудь дежурную причину для остановки любой машины — какая-нибудь операция, поиск некоего преступника или якобы недавно угнанной машины. Как бы то ни было, но Верховный суд не нашел в разрешении беспричинных остановок любых машин вне стационарных постов ничего ущемляющего права граждан. На этом основании иск юриста был отклонен, а значит ДПС продолжит тормозить машины просто для проверки документов в любом удобном для себя месте на трассе.