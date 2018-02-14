ГИБДД будет снижать аварийность с помощью полиэтиленовых пакетов

Буквально через месяц, а именно 16 марта в России вступят в силу новые правила, согласно которым все водители, выходящие на трассу в темное время суток, будут обязаны надевать светоотражающий жилет или накидку. Бесспорно, идея неплохая, даже несмотря на то, что проект до конца пока не проработан.

Тульская госавтоинспекция, вдохновившись постановлением российских властей, сделала еще один шаг к повышению безопасности и «изобрела» светоотражающие полиэтиленовые пакеты. Как сообщается на официальном сайте местного подразделения ГИБДД, на «мешки» нанесена надпись «Тула, засветись!», которая бликует, если на нее направить луч света.

В ближайшее время такие пакеты начнут распространять среди населения Тульской области, в том числе через сетевые магазины. Не исключено, что если эксперимент в итоге признают успешным, подобные светоотражатели появятся и в других регионах.