Как получить электронный паспорт транспортного средства

Во-первых, разумеется, электронные паспорта будут получать покупатели новых авто. Точнее, дилер выдаст автомобиль уже с ЭПТС, оформленным организацией-изготовителем. Номер документа будет прописан в договоре купли-продажи. Cотрудник ГИБДД использует данные из ЭПТС для проведения необходимых регистрационных действий. При постановке на учет автомобиля с ЭПТС гражданин сэкономит 350 рублей, которые требовалось бы оплатить за внесение изменений в бумажный ПТС.

Во-вторых, оформить ЭПТС придется при самостоятельном ввозе автомобиля из-за границы государств-членов ЕАЭС. Эту процедуру можно будет пройти в уполномоченных организациях, например, испытательных лабораториях (получивших соответствующие полномочия в Минпромторге РФ), параллельно с получением СБКТС. Стоимость оформления ЭПТС составит 600 рублей.

Наконец, ЭПТС придет на смену обычному, если последний утерян или пришел в негодность, а также просто по желанию автовладельца поменять существующий «бумагу» на «электронку». Алгоритм действий в этом случае таков. Собственник автомобиля обращается в уполномоченную организацию, например, к оператору техосмотра, за оформлением ЭПТС. Стоимость оформления ЭПТС составит 600 рублей (вместо 800 рублей за получение бумажного ПТС).