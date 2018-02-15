Как получить электронный паспорт транспортного средства

1 июля 2018 года российская ГИБДД перестанет выдавать «бумажные» паспорта транспортных средств, заменив их электронными. Сейчас же в стране действует переходный период, во время которого отрабатывается механизм подобной замены, чтобы к указанной выше дате ни у одной из заинтересованных сторон не возникало никаких проблем. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, в каких случаях и каким образом автовладельцы смогут оформить электронные ПТС.
Михаил Ростарчук

Во-первых, разумеется, электронные паспорта будут получать покупатели новых авто. Точнее, дилер выдаст автомобиль уже с ЭПТС, оформленным организацией-изготовителем. Номер документа будет прописан в договоре купли-продажи. Cотрудник ГИБДД использует данные из ЭПТС для проведения необходимых регистрационных действий. При постановке на учет автомобиля с ЭПТС гражданин сэкономит 350 рублей, которые требовалось бы оплатить за внесение изменений в бумажный ПТС.

Во-вторых, оформить ЭПТС придется при самостоятельном ввозе автомобиля из-за границы государств-членов ЕАЭС. Эту процедуру можно будет пройти в уполномоченных организациях, например, испытательных лабораториях (получивших соответствующие полномочия в Минпромторге РФ), параллельно с получением СБКТС. Стоимость оформления ЭПТС составит 600 рублей.

Наконец, ЭПТС придет на смену обычному, если последний утерян или пришел в негодность, а также просто по желанию автовладельца поменять существующий «бумагу» на «электронку». Алгоритм действий в этом случае таков. Собственник автомобиля обращается в уполномоченную организацию, например, к оператору техосмотра, за оформлением ЭПТС. Стоимость оформления ЭПТС составит 600 рублей (вместо 800 рублей за получение бумажного ПТС).

АО «Электронный паспорт»

При этом надо помнить, что обязательной замены уже выданных «бумажных» ПТС на электронные не предусмотрено — их получение носит добровольный характер. В целом же переход на электронные паспорта транспортных средств не меняет привычной логики поведения автовладельцев — у граждан на руках по-прежнему остается договор купли-продажи, а после регистрации в ГИБДД — свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

    При этом переход на ЭПТС призван сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Основные преимущества электронного паспорта транспортного средства для российских автовладельцев в том, что в них будет отображена достоверная история жизненного цикла ТС, основанная на данных из официальных источников, что, в свою очередь, значительно снизит риски участников рынка от нелегальных и сомнительных автомобилей. Второй плюс новации в том, что электронный паспорт нельзя потерять и нет необходимости его восстанавливать. К тому же в него может быть внесено последовательно любое количество собственников, тогда как бумажный паспорт необходимо менять, когда он заканчивается;

    И остается добавить, что реализацией проекта сегодня занимается АО «Электронный паспорт», входящее в структуру госкорпорации «Ростех». Именно эта компания осуществляет деятельность по организации и обеспечению функционирования Систем электронных паспортов в рамках ЕАЭС.

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    15 февраля 2018
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