ГИБДД лишает водителей «прав» за собственные ошибки

Фото: Наталия Губернаторова
Сегодня лишиться «прав» можно не только за езду в пьяном виде или за выезд на встречную полосу. Под раздачу попадают и водители, не уступившие дорогу машинам спецслужб, и те, кто установил на авто неправильную светотехнику. Но самое обидное, что риск на долгие месяцы превратиться в пешехода имеет практически любой автовладелец, не заметивший оплошности сотрудников ГИБДД, выдающих документы и номера на транспортные средства. Не верите? А зря…
Вячеслав Василенко

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился автовладелец, которого лишили «прав» из-за халатности самих гаишников. Разумеется, ни сотрудники ДПС, ни судья оплошность коллег-правоохранителей попросту не заметили. Точнее, не захотели ее заметить.

Дело в том, что в 2014 году, когда в ходу еще были транзитные номера, наш читатель приобрел автомобиль, где эти самые «транзиты» отличались одной цифрой друг от друга. Иными словами, один из регистрационных знаков имел цифру 268 (этот же номер был в действительности присвоен транспортному средству), а второй — 269. На лицо типичная ошибка инспекторов ГАИ, за которую и поплатился покупатель машины.

Фото: Геннадий Черкасов

Конечно, если бы «рулевой», имеющий стаж вождения с 1995 года, обратил внимание на присвоенные авто номерные знаки, то проблемы бы не возникло. Однако оплошность гражданина — не повод обвинять его в подлоге регистрационных документов, что сделали остановившие «транзитный» автомобиль полицейские.

Суд в свою очередь сделал запрос в подразделение ГИБДД по месту учета транспортного средства и получил ответ, что знаки с цифрами 269 «были выданы другому ТС, сданы и более никому не выдавались». На основании этого был вынесен вердикт о лишении попавшего в переплет водителя права управления автомобилем на шесть месяцев. Апелляция, поданная им, ожидаемо никаких результатов не дала.

Куда хуже, что на пустом месте оставшемуся без «прав» драйверу теперь придется сдавать теоретический экзамен на знание ПДД. В ином случае ходить ему пешком вечно. Вот только спрашивается, почему не нарушивший закон автомобилист превратился в пешехода, и с какой стати он должен пересдавать «теорию»? Ответов на эти вопросы до сих пор нет — подключив юристов наш герой все еще пытается добиться справедливости. Но добьется ли — большой вопрос.

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1 марта 2018
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