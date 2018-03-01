ГИБДД лишает водителей «прав» за собственные ошибки

Конечно, если бы «рулевой», имеющий стаж вождения с 1995 года, обратил внимание на присвоенные авто номерные знаки, то проблемы бы не возникло. Однако оплошность гражданина — не повод обвинять его в подлоге регистрационных документов, что сделали остановившие «транзитный» автомобиль полицейские.

Суд в свою очередь сделал запрос в подразделение ГИБДД по месту учета транспортного средства и получил ответ, что знаки с цифрами 269 «были выданы другому ТС, сданы и более никому не выдавались». На основании этого был вынесен вердикт о лишении попавшего в переплет водителя права управления автомобилем на шесть месяцев. Апелляция, поданная им, ожидаемо никаких результатов не дала.

Куда хуже, что на пустом месте оставшемуся без «прав» драйверу теперь придется сдавать теоретический экзамен на знание ПДД. В ином случае ходить ему пешком вечно. Вот только спрашивается, почему не нарушивший закон автомобилист превратился в пешехода, и с какой стати он должен пересдавать «теорию»? Ответов на эти вопросы до сих пор нет — подключив юристов наш герой все еще пытается добиться справедливости. Но добьется ли — большой вопрос.