ГИБДД лишает водителей «прав» за собственные ошибки

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился автовладелец, которого лишили «прав» из-за халатности самих гаишников. Разумеется, ни сотрудники ДПС, ни судья оплошность коллег-правоохранителей попросту не заметили. Точнее, не захотели ее заметить.
Дело в том, что в 2014 году, когда в ходу еще были транзитные номера, наш читатель приобрел автомобиль, где эти самые «транзиты» отличались одной цифрой друг от друга. Иными словами, один из регистрационных знаков имел цифру 268 (этот же номер был в действительности присвоен транспортному средству), а второй — 269. На лицо типичная ошибка инспекторов ГАИ, за которую и поплатился покупатель машины.