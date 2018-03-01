Правила проезда круга вновь чуть не изменились

В ноябре 2017 года вступило в силу постановление правительства РФ, в котором устанавливался приоритет проезда уже въехавших на круговой перекресток машин перед въезжающими. Однако некоторым нашим гражданам такой порядок почему-то пришелся сильно не по душе. Один из недовольных дошел с жалобой аж до Верховного суда, но суд к его разочарованию нашел основания оставить все как есть.
Эдуард Раскин

В кои-то веки руководство нашей страны решило не умничать и воспринять опыт Европы (которая по части автомобилизации ушла от нас далеко вперед) вместо того, чтобы по обыкновению искать собственный путь. В конце прошлого года был узаконен давно очевидный момент: круг всегда является главной дорогой. Сие правило действует в большинстве развитых стран и имеет под собой серьезные обоснования с точки зрения минимализации пробок.

Но последователям Портоса, который «дерется потому, что дерется», естественно, неймется. Ибо все, что делает власть — априори плохо. Кому мешало устранение разночтений, из-за которых по одной Москве в южных районах круг был главным, а в северных действовало правило «помехи справа». Естественно, даже при наличии дорожных знаков это приводило к лишним авариям, в которые попадали водители, не успевавшие на ходу «перестроиться».

Но житель Калининграда Андрей Лободин счел, что норма противоречит Венской конвенции о дорожном движении и, наоборот, провоцирует рост аварийности. Как он рассказал «Коммерсанту», новые правила нелогичны. Дескать, в документах конвенции сказано, что в государствах с правосторонним движением на перекрестках водитель обязан уступить дорогу машинам, движущимся справа. Знак «Круговое движение» обозначает лишь направление движения и никаких преимуществ не дает. Таким образом, в России очередность проезда перекрестка зависит от предписывающих знаков, а не от знаков приоритета, что не согласуется с их функциями.

Представитель МВД Светлана Ивашечкина заявила в Верховном суде, что на самом деле в конвенции сформулировано лишь общее правило проезда нерегулируемых перекрестков — правило «помехи справа» — и оно закреплено в российских ПДД. Если установлен знак «Круговое движение», водитель должен руководствоваться специальными правилами проездов перекрестков, для чего пункт 13.11 (1) ПДД как раз и вводился.

Сейчас этот пункт: «При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку». Да, знак 4.3 по-прежнему относится к категории предписывающих, и при необходимости его можно дополнить знаком приоритета — если того требует дорожно-транспортная ситуация. О каком нарушении норм, принятых в международном законодательстве, идет речь, непонятно.

В общем, по итогам прений Верховный суд отказал в удовлетворении иска, и ПДД останутся без изменений. Впрочем, г-н Лободин на это заявил, что подумает о дальнейшем обжаловании решения ВС после публикации его мотивировочной части.

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, ГИБДД
1 марта 2018
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