Правила проезда круга вновь чуть не изменились

В кои-то веки руководство нашей страны решило не умничать и воспринять опыт Европы (которая по части автомобилизации ушла от нас далеко вперед) вместо того, чтобы по обыкновению искать собственный путь. В конце прошлого года был узаконен давно очевидный момент: круг всегда является главной дорогой. Сие правило действует в большинстве развитых стран и имеет под собой серьезные обоснования с точки зрения минимализации пробок.

Но последователям Портоса, который «дерется потому, что дерется», естественно, неймется. Ибо все, что делает власть — априори плохо. Кому мешало устранение разночтений, из-за которых по одной Москве в южных районах круг был главным, а в северных действовало правило «помехи справа». Естественно, даже при наличии дорожных знаков это приводило к лишним авариям, в которые попадали водители, не успевавшие на ходу «перестроиться».

Но житель Калининграда Андрей Лободин счел, что норма противоречит Венской конвенции о дорожном движении и, наоборот, провоцирует рост аварийности. Как он рассказал «Коммерсанту», новые правила нелогичны. Дескать, в документах конвенции сказано, что в государствах с правосторонним движением на перекрестках водитель обязан уступить дорогу машинам, движущимся справа. Знак «Круговое движение» обозначает лишь направление движения и никаких преимуществ не дает. Таким образом, в России очередность проезда перекрестка зависит от предписывающих знаков, а не от знаков приоритета, что не согласуется с их функциями.