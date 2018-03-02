Камеры «наказали» невиновных севастопольцев на сто миллионов рублей

Севастополь, как и весь Крым в целом вернулся под юрисдикцию России со страшно разрушенным дорожным хозяйством. С тех в республике активно ведется строительство магистралей, укладка асфальта даже на второстепенных направлениях. Вот только получается, что одно мы лечим, а другое калечим.

Так, на улице Руднева проводился ямочный ремонт, и единственную полосу движения занял автомобиль дорожной службы, обозначенный соответствующими знаками: «дорожные работы» и «объезд препятствия». Водители, естественно, со спокойной душой выезжали на встречку, на совершенно законном основании пересекая двойную сплошную. А через некоторое время с удивлением узнавали, что им выписан штраф на сумму 5000 рублей. Ибо камера фиксировала нарушение, а его причина в объектив не попадала.

— Написали жалобу в ЦАФАП, но на тот момент у нас не было доказательств — видеозаписи и письма от Севавтодора о проведении работ, — рассказала «Российской газете» житель Севастополя Марина Белоусова. — В ЦАФАП нам сказали, что их поступило много, поэтому они направят запрос в Севавтодор, чтобы там пояснили ситуацию. Но никакого запроса не было, вместо этого нам пришел отказ в удовлетворении жалобы в связи с отсутствием доказательств.