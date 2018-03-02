Камеры «наказали» невиновных севастопольцев на сто миллионов рублей

Севастопольским водителям стали приходить постановления о наложенном штрафе за нарушения, которых в действительности нарушениями не являлись. При этом ГИБДД рассматривать правомерность наложенных взысканий не собиралось, да и не собирается по сей день. В результате средства фото- и видеофиксации по одному только субъекту РФ выражаются уже в сумме почти 100 000 000 рублей.
Эдуард Раскин

Севастополь, как и весь Крым в целом вернулся под юрисдикцию России со страшно разрушенным дорожным хозяйством. С тех в республике активно ведется строительство магистралей, укладка асфальта даже на второстепенных направлениях. Вот только получается, что одно мы лечим, а другое калечим.

Так, на улице Руднева проводился ямочный ремонт, и единственную полосу движения занял автомобиль дорожной службы, обозначенный соответствующими знаками: «дорожные работы» и «объезд препятствия». Водители, естественно, со спокойной душой выезжали на встречку, на совершенно законном основании пересекая двойную сплошную. А через некоторое время с удивлением узнавали, что им выписан штраф на сумму 5000 рублей. Ибо камера фиксировала нарушение, а его причина в объектив не попадала.

— Написали жалобу в ЦАФАП, но на тот момент у нас не было доказательств — видеозаписи и письма от Севавтодора о проведении работ, — рассказала «Российской газете» житель Севастополя Марина Белоусова. — В ЦАФАП нам сказали, что их поступило много, поэтому они направят запрос в Севавтодор, чтобы там пояснили ситуацию. Но никакого запроса не было, вместо этого нам пришел отказ в удовлетворении жалобы в связи с отсутствием доказательств.

Фото: www.mvestnik.ru

Хотелось бы отметить два момента. Первый — это полное отсутствие координации между Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений и дорожно-ремонтными службами. Второй — порядок, при котором для обжалования постановления ГИБДД автовладелец должен сам предоставить доказательства отсутствия своей вины. С точки зрения любого юриста сама формулировка выглядит бредово. Да и успеть собрать необходимые документы за 10-дневный срок практически нереально. Поэтому законопослушный водитель оказывается совершенно беззащитен перед равнодушной государственной машиной, штампующей постановления на автомате без разбора кто прав, кто виноват.

Другой пример. У села Поворотное камера ловила автомобилистов за превышение скорости, хотя знак был установлен с нарушением.

— После перекрестка, в зоне со скоростным режимом 90 километров в час, стоял временный знак 50, — рассказывает «РГ» председатель общественной организации «Дорожный контроль — Севастополь» Максим Мишин. — Он был установлен незаконно, так как скорость должна ограничиваться знаками постепенно максимум на 20 километров в час, а здесь сразу на 40. Но камера все равно фиксировала нарушения, а отменить штрафы в ГИБДД отказывались. При этом, как только мы обратили внимание на проблему и разместили в сети образец жалобы, дорожные знаки были демонтированы.

Фото: tverigrad.ru

Если второй случай — явная подстава с целью собрать побольше денег в бюджет, то первый — свидетельство организационной немочи и маразма, которые периодически поражают нашу власть. И, между прочим, цифры показывают — внесудебной отмены штрафов в Севастополе не практикуется в принципе. За прошлый год дорожные камеры зафиксировали 153 тысячи нарушений ПДД, и ровно столько же было вынесено постановлений. Общая сумма штрафов составила 97,4 миллиона рублей.

Камеры вообще-то вводились для того, чтобы максимально сократить поле для коррупции дорожной полиции. В результате получилось, что взяточничество в этой области, действительно, сократилось. Но из-за наплевательского отношения сотрудников органов к своей работе (выписывает-то штрафы, в конце концов, инспектор, который должен учитывать различные нестандартные ситуации) у простых граждан головной боли меньше не стало.

Спрашивается, региональное руководство не знает о том, что творится на подведомственной ему территории? Знает. Даже центральное начальство знает — я уверен. Но никто палец о палец не ударит, чтобы как-то исправить ситуацию, пока не гаркнут с более высокого уровня. Вертикаль власти, что уж тут…

встречная полоса, штрафы, видеофиксация, письма счастья, ремонт, дорога, ГИБДД
2 марта 2018
524

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы