Замена «прав» в Москве неожиданно усложнилась

Московские водители, столкнулись со странной ситуацией. Тем, кому нужно поменять водительское удостоверение на новое, практически в принудительном порядке приходится регистрироваться на портале госуслуг.
Алексей Батушенко

Автор этих строк пару недель назад вспомнил, что у него вот-вот закончится срок действия ВУ и пора подумать о посещении ГИБДД с целью получения новых «прав». Заплатил пошлину, прошел медкомиссию. Зашел на официальный сайт госавтоинспекции России и с неудовольствием обнаружил, что возможность записаться через него на прием в МРЭО с некоторых пор отсутствует. Полицейский сайт отправляет страждущего на портал «госуслуги.ру». То есть теперь, чтобы поменять «права», требуется иметь акаунт на «госуслугах». А для этого придется сходить куда-то-там, предъявить паспорт и т. п. Отличная новость для человека, который явно не успеет все это проделать до момента превращения его ВУ в бесполезный кусок пластика с фотографией!

Делать нечего, придется попытаться прорваться на прием в МРЭО ГИБДД очно — с помощью электронной записи уже непосредственно на месте. Тем более, один из знакомых рассказал, что почти год назад за полчаса поменял ВУ с истекающим сроком без всяких записей и очередей: просто приехал в подразделение, расположенное на улице Пяловской в Москве. Через день я был на этой славной улице в семь утра — чтобы оказаться первым в очереди. И каково же было мое разочарование, когда автомат, выдающий квитки на прием, вывел на экран надпись, что, мол, на сегодня свободных «окошек» уже нет! Получается, всю очередь заняли граждане с «госуслуг»?! Какой иезуитский способ загнать в госинтернет даже того, кому он в принципе не нужен!

Однако, общение с монитором оказалось не совсем бесполезным. Выяснилось, что записаться на прием в МРЭО можно еще и через сайт avtokod.mos.ru. Там-то я зарегистрирован! Изучение этого интернет-ресурса выявило удивительную картину. В семи регистрационных отделениях ГИБДД ближайшая свободная дата записи на замену прав значилась не ранее чем через 10—14 дней! А у меня «права» заканчиваются меньше чем через неделю. Но, о чудо, в одном из МРЭО столицы можно было поменять их хоть завтра и чуть ли не в любое время! Поразительный разброс «спроса и предложения» в этой сфере заставил обратиться за разъяснениями в ГИБДД. По словам представителей ведомства какого-либо ажиотажа в сфере замены «прав» сейчас не наблюдается. Хотя периодически всплески популярности этой госуслуги случаются.

Как, например, было после недавнего вброса в СМИ информации о якобы имеющихся у властей планах ввести переэкзаменовку при замене ВУ каждые 10 лет. Часть водителей на всякий случай побежала менять свои «права», опасаясь подобного развития событий. Или в преддверии лета начинают «просыпаться» люди, у которых срок замены «прав» приходится на сезон отпусков. К ним присоединяются «подснежники» с аналогичными датами в ВУ. И в какой-то момент электронные очереди в ГИБДД удлиняются. Вот и сейчас, похоже, «звезды сложились» подобным причудливым образом. А потому записываться на замену «прав» в МРЭО следует заранее.

водительское удостоверение, международные права, медсправка, ГИБДД
5 марта 2018
2162

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы