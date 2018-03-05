Замена «прав» в Москве неожиданно усложнилась

Автор этих строк пару недель назад вспомнил, что у него вот-вот закончится срок действия ВУ и пора подумать о посещении ГИБДД с целью получения новых «прав». Заплатил пошлину, прошел медкомиссию. Зашел на официальный сайт госавтоинспекции России и с неудовольствием обнаружил, что возможность записаться через него на прием в МРЭО с некоторых пор отсутствует. Полицейский сайт отправляет страждущего на портал «госуслуги.ру». То есть теперь, чтобы поменять «права», требуется иметь акаунт на «госуслугах». А для этого придется сходить куда-то-там, предъявить паспорт и т. п. Отличная новость для человека, который явно не успеет все это проделать до момента превращения его ВУ в бесполезный кусок пластика с фотографией!

Делать нечего, придется попытаться прорваться на прием в МРЭО ГИБДД очно — с помощью электронной записи уже непосредственно на месте. Тем более, один из знакомых рассказал, что почти год назад за полчаса поменял ВУ с истекающим сроком без всяких записей и очередей: просто приехал в подразделение, расположенное на улице Пяловской в Москве. Через день я был на этой славной улице в семь утра — чтобы оказаться первым в очереди. И каково же было мое разочарование, когда автомат, выдающий квитки на прием, вывел на экран надпись, что, мол, на сегодня свободных «окошек» уже нет! Получается, всю очередь заняли граждане с «госуслуг»?! Какой иезуитский способ загнать в госинтернет даже того, кому он в принципе не нужен!