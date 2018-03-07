В Подмосковье заработал новейший незаметный комплекс автоматической фиксации

Стало известно, что в Подмосковье на 18-м километре Минского шоссе заработал один из самых маленьких комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД под названием «Колибри». Его особенность — компактность и питание от солнечной батареи. Сообщается, что новая камера контролирует движение по выделенной автобусной полосе и обочине, «стреляя в спину» проезжающим машинам. РГ, со ссылкой на ГИБДД, сообщает, что за несколько дней работы «Колибри» уже зафиксировала более 6 000 нарушений ПДД.

Согласно данным компании-производителя «Колибри», корпус устройства умещается в размеры 17х16х10 сантиметров, а вес не превышает одного килограмма. Помимо езды по «выделенкам» и обочинам, устройство способно измерять среднюю скорость движения машин на контролируемом участке дороги.