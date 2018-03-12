В каких случаях нужно уступать дорогу маршруткам

Все чаще и чаще за рулем автобусов, троллейбусов и особенно маршруток оказываются иностранные гастарбайтеры — выходцы из соседних среднеазиатских государств. «АвтоВзгляд» уже не раз поднимал вопрос о проблеме национальных удостоверений, которые приезжие работники меняют в ГИБДД на российские без обучения в наших автошколах и без сдачи соответствующих экзаменов. Если власти доверяют таким водителям общественный транспорт, то становится понятно, почему в последнее время наблюдается рост аварий с их участием, и нарушение ПДД с их стороны уже никого не удивляет.
Но не стоит забывать — кто бы ни сидел за рулем автобуса или троллейбуса, согласно пункту 18.3 ПДД, в населенных пунктах маршрутный транспорт имеет преимущество при выезде с остановки, обозначенной соответствующим знаком и желтой диагональной разметкой на асфальте. То есть, увидев включенный сигнал поворота у отъезжающего от остановки автобуса или троллейбуса, вы обязаны его пропустить. В свою очередь, по тем же правилам водители общественного транспорта должны убедиться, что им уступают дорогу, и только потом начать движение, а не вклиниваться в поток, создавая аварийную ситуацию. Увы, этот пункт ими нередко игнорируется.