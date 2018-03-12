В каких случаях нужно уступать дорогу маршруткам

Является ли маршрутное такси «маршрутным транспортом» — вопрос спорный. Согласно пункту 1.2 ПДД, таковым считается «транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок».

Маршрутку также можно рассматривать, как автобус, предназначенный для перемещения пассажиров. Да и право выезда на выделенную полосу для общественного транспорта у них имеется. Но в то же время не секрет, что водители микроавтобусов зачастую не соблюдают установленный маршрут, объезжая пробки всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Кроме того, безответственные водилы могут остановиться везде, где их попросят пассажиры.

Как бы то ни было, маршрутки — это все же общественный транспорт. Поэтому мы обязаны уступать ему дорогу — но только, когда они выезжают с обозначенных остановок в населенных пунктах. В остальных случаях о приоритетах для них речи не идет.

Кстати, если вы стали свидетелем нарушения ПДД водителем общественного транспорта в столице, то подать на него жалобу можно на официальном сайте Мосгортранса (mosgortrans.ru), либо по телефону горячей линии 8 (495) 539–54–54. Для этого нужно запомнить номер маршрута и государственный регистрационный знак транспортного средства.