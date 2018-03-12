В каких случаях нужно уступать дорогу маршруткам

Фото Евгений Самарин/РИА «Новости»
Маршрутное такси, остановившееся в неположенном месте для высадки пассажиров — явление в последнее время не частое, но все еще встречающееся. Как автобус или троллейбус, нагло выруливающий с остановки в общий поток, создавая аварийную ситуацию. В связи с этим негативное отношение рядовых автолюбителей к водителям общественного транспорта вполне объяснимо…
Иван Флягин

Все чаще и чаще за рулем автобусов, троллейбусов и особенно маршруток оказываются иностранные гастарбайтеры — выходцы из соседних среднеазиатских государств. «АвтоВзгляд» уже не раз поднимал вопрос о проблеме национальных удостоверений, которые приезжие работники меняют в ГИБДД на российские без обучения в наших автошколах и без сдачи соответствующих экзаменов. Если власти доверяют таким водителям общественный транспорт, то становится понятно, почему в последнее время наблюдается рост аварий с их участием, и нарушение ПДД с их стороны уже никого не удивляет.

Но не стоит забывать — кто бы ни сидел за рулем автобуса или троллейбуса, согласно пункту 18.3 ПДД, в населенных пунктах маршрутный транспорт имеет преимущество при выезде с остановки, обозначенной соответствующим знаком и желтой диагональной разметкой на асфальте. То есть, увидев включенный сигнал поворота у отъезжающего от остановки автобуса или троллейбуса, вы обязаны его пропустить. В свою очередь, по тем же правилам водители общественного транспорта должны убедиться, что им уступают дорогу, и только потом начать движение, а не вклиниваться в поток, создавая аварийную ситуацию. Увы, этот пункт ими нередко игнорируется.

Является ли маршрутное такси «маршрутным транспортом» — вопрос спорный. Согласно пункту 1.2 ПДД, таковым считается «транспортное средство общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок».

Маршрутку также можно рассматривать, как автобус, предназначенный для перемещения пассажиров. Да и право выезда на выделенную полосу для общественного транспорта у них имеется. Но в то же время не секрет, что водители микроавтобусов зачастую не соблюдают установленный маршрут, объезжая пробки всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Кроме того, безответственные водилы могут остановиться везде, где их попросят пассажиры.

Как бы то ни было, маршрутки — это все же общественный транспорт. Поэтому мы обязаны уступать ему дорогу — но только, когда они выезжают с обозначенных остановок в населенных пунктах. В остальных случаях о приоритетах для них речи не идет.

Кстати, если вы стали свидетелем нарушения ПДД водителем общественного транспорта в столице, то подать на него жалобу можно на официальном сайте Мосгортранса (mosgortrans.ru), либо по телефону горячей линии 8 (495) 539–54–54. Для этого нужно запомнить номер маршрута и государственный регистрационный знак транспортного средства.

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12 марта 2018
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