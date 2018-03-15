Где разместят 200 новейших камер автоматической фиксации

Транспортные власти рассказали, что ждет автомобилистов в текущем году. Главная новость — в столице заработают несколько сотен камер, штрафующих за непропуск перехода.
Максим Строкер

Новые камеры автоматической фиксации, отслеживающие непропуск пешехода на «зебрах» установят по всей Москве до конца 2018 года. Об этом рассказал заместитель руководителя ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по контролю за использованием и развитием информационных систем и ресурсов Дмитрий Горшков на пресс-конференции.

— Более 200 таких камер появится в этом году в Москве, — пообещал он.

Ранее руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в одном из интервью для СМИ сообщил,что во второй половине 2018 года около 500—700 новых комплексов фотовидеофиксации введут в эксплуатацию на дорогах столицы. На данный момент за разнообразными нарушениями ПДД в Москве следят около полутора тысяч устройств фотовидеофиксации. Среди них в опытном режиме до последнего времени работала чуть ли не единственная камера, отслеживающая непропуск пешеходов на «зебре». Ее опыт, видимо, был признан чиновниками успешным, и вскоре пара сотен таких приборов начнут «обилечивать» водителей в районе пешеходных переходов.

Напомним, что с этого года очень кстати повысилась сумма штрафа за непропуск пешехода. Если ранее она составляла 1500 рублей, то сейчас — 1500—2500 рублей. Заметим, что общее количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД в городе Москве к концу 2018 года должно превысить 2000 единиц. Но, судя по всему, власти столицы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжат кампанию по оснащению улиц города все новыми устройствами, мотивируя это тем, что они способствуют безопасности на дорогах.

— В местах, где появляются камеры фотовидеофиксации, из года в год количество ДТП снижается более чем на 27%, — считает, например, Дмитрий Горшков.

штрафы, видеофиксация, пешеходы, видеорегистратор
15 марта 2018
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