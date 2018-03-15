Где разместят 200 новейших камер автоматической фиксации

Новые камеры автоматической фиксации, отслеживающие непропуск пешехода на «зебрах» установят по всей Москве до конца 2018 года. Об этом рассказал заместитель руководителя ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по контролю за использованием и развитием информационных систем и ресурсов Дмитрий Горшков на пресс-конференции.

— Более 200 таких камер появится в этом году в Москве, — пообещал он.

Ранее руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в одном из интервью для СМИ сообщил,что во второй половине 2018 года около 500—700 новых комплексов фотовидеофиксации введут в эксплуатацию на дорогах столицы. На данный момент за разнообразными нарушениями ПДД в Москве следят около полутора тысяч устройств фотовидеофиксации. Среди них в опытном режиме до последнего времени работала чуть ли не единственная камера, отслеживающая непропуск пешеходов на «зебре». Ее опыт, видимо, был признан чиновниками успешным, и вскоре пара сотен таких приборов начнут «обилечивать» водителей в районе пешеходных переходов.