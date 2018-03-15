Управлять транспортными потоками будет голубой

Росстандарт утвердил новые правила нанесения обозначений на асфальт. С 1 июля 2018 года, когда они вступают в силу, водителей ждет сразу несколько сюрпризов.
Алексей Батушенко

Ну, дождались: дорожные чиновники России, наконец, ответили чуть ли не на главный запрос автомобильной современности, мешавший дальнейшему и мощнейшему улучшению ситуации с безопасностью на дорогах нашей необъятной. Оказывается, асфальту наших «направлений» до сих пор недоставало главного — голубенького цвета в разметке. Дело в том, что начиная с середины лета этого года вступит в силу новый стандарт, формализующий все, что относится к этой сфере дорожной жизни. Стало известно, что Росстандарт своим приказом утвердил новый ГОСТ Р 51256–2018 — «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

Согласно этому документу, вся дорожная разметка, разделяющая потоки и полосы движения, то есть все сплошные, прерывистые линии и их комбинации, могут быть отныне как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтым цветом наносилась лишь временная разметка. А теперь, с ее помощью, видимо, будут обозначаться какие-то особые запреты и ограничения. Например, места, где обгон запрещен. Чем и кого не устраивал белый цвет сплошных осевых, пересекать которые для выезда на «встречку» пересекать и так всегда запрещалось, — непонятно. Хотя, надо признать, чередование желтой и белой разметки на асфальте привнесет дополнительное разнообразие в дизайн российского асфальта.

Кроме того, новый ГОСТ сделает, наконец, законным применение желтой «вафельной» (клетчатой) разметки на перекрестках, где организована автоматическая фото-видеофиксация выезда за стоп-линию и на запрещающий сигнал светофора. Сейчас, напомним, в Москве подобные «шахматные доски» на перекрестках существуют, фактически, только потому, что «разрешено все, что не запрещено». Но с 1 июля 2018 статус этих «вафельниц» станет официальным. Самое любопытное нововведение — появление в ГОСТ линий и разметки синего цвета. Этот колер предполагается использовать на перекрестках для нанесения прерывистых линий, обозначающих там направления движения.

Заметим, что до подобного ноу-хау пока не додумались даже в Европе. Зато, как в Европе, синяя разметка, начиная с будущего лета, будет применяться у нас для обозначения зон парковки. Заметим, что в Старом Свете синим обозначают места только платной парковки, а у нас, судя по всему, — вообще любые парковки, в том числе и бесплатные. «Актуальность» обновления палитры полосочек на асфальте, затеянного чиновниками, особенно умиляет когда выезжаешь сейчас на дорогу и обнаруживаешь, что во многих местах разметки уже просто не существует — она не выдержала повседневной «эксплуатации» со стороны колес проезжающих машин. Такую картину наблюдают, скорее всего, и чиновники Росавтодора, ведомства, которое называют одним из инициаторов «голубого ГОСТа». Какая разница, какого цвета разметка, если ее не видно?

сплошная линия, разворот через сплошную, ПДД
15 марта 2018
2009
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