Управлять транспортными потоками будет голубой

Ну, дождались: дорожные чиновники России, наконец, ответили чуть ли не на главный запрос автомобильной современности, мешавший дальнейшему и мощнейшему улучшению ситуации с безопасностью на дорогах нашей необъятной. Оказывается, асфальту наших «направлений» до сих пор недоставало главного — голубенького цвета в разметке. Дело в том, что начиная с середины лета этого года вступит в силу новый стандарт, формализующий все, что относится к этой сфере дорожной жизни. Стало известно, что Росстандарт своим приказом утвердил новый ГОСТ Р 51256–2018 — «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

Согласно этому документу, вся дорожная разметка, разделяющая потоки и полосы движения, то есть все сплошные, прерывистые линии и их комбинации, могут быть отныне как белого, так и желтого цвета. До сих пор желтым цветом наносилась лишь временная разметка. А теперь, с ее помощью, видимо, будут обозначаться какие-то особые запреты и ограничения. Например, места, где обгон запрещен. Чем и кого не устраивал белый цвет сплошных осевых, пересекать которые для выезда на «встречку» пересекать и так всегда запрещалось, — непонятно. Хотя, надо признать, чередование желтой и белой разметки на асфальте привнесет дополнительное разнообразие в дизайн российского асфальта.