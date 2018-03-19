Почему сбежавший с места аварии водитель всегда признается пьяным

Поводом для межсудебных разбирательств стало старое дело, о перипетиях которого напоминает издание «Коммерсантъ». Житель города Иваново Сергей Журавлев в марте 2015 года вышел из ночного клуба, сел за руль автомобиля и не справился с управлением. В аварии погибли два пассажира, находившихся в его машине. Виновник ДТП предпочел сбежать, не дожидаясь прибытия сотрудников правоохранительных органов и был объявлен в розыск. Год спустя он явился к следователю, но тогда уже определить, был ли он пьян на момент аварии, не представлялось возможным.

Тем не менее, Фрунзенский районный суд признал Сергея Журавлева виновным по п. 6 ст. 264 УК РФ и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Судьи опирались на внушительную доказательную базу, включавшую кассовые чеки на покупку двух бутылок водки, видео, где Журавлев пьет шампанское за рулем, акты медицинского освидетельствования его собутыльников и свидетельские показания.

Однако защита не согласилась с приговором. Она заявила, что согласно ст. 264 состояние опьянения может быть установлено только посредством процедуры освидетельствования. С этим аргументом она дошла до Верховного суда, который в сентябре 2017 года вернул дело президиуму Ивановского областного суда. Тот дело приостановил и в свою очередь направил запрос в Конституционный суд с просьбой проверить указанную статью Уголовного кодекса на соответствие Конституции. Слушания назначены на 5 апреля.