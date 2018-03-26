Как не лишиться прав за обгон

Даже если вас пытаются обвинить в нарушении требований, прописанных в пункте 11 ПДД, это еще не значит, что вы действительно что-то нарушили и уж тем более это не означает, что вас со 100-процентной вероятностью лишат за это «прав». Прежде всего скажем, что если вы обошли идущую впереди машину без выезда на полосу встречного движения, то это не «обгон», а «опережение», а за этот маневр в любом случае лишения водительского удостоверения не предусмотрено. Частенько на двухполосных дорогах водители неторопливых грузовиков любезно смещаются из своей полосы к обочине, освобождая место для проезда более шустрых легковушек. Если обгоняющая машина при этом не заехала левыми колесами за осевую разметку на «встречку», формально такой маневр можно считать типичным опережением.

Но при виде подобного у некоторых сотрудников ДПС срабатывает некий «тригер» в мозгу. Они останавливают обгоняющего и начинают «грузить» его по поводу якобы совершенного обгона в зоне действия запрещающего знака. «Вестись» на подобные провокации не стоит, твердо придерживаясь своей версии произошедшего.

Как правило, упоминание о наличии видеорегистратора в салоне машины «нарушителя» заставляет блюстителей закона мгновенно терять интерес к нему и растворяться в пространстве. Кроме того, если блюстители порядка оформляют протокол по поводу обгона в запрещенном месте, следует обратить внимание на состояние дорожной разметки.