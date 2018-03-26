Как не лишиться прав за обгон

Когда обгоняешь впереди идущую машину, всегда нужно помнить о правилах этого маневра. Но даже если вы считаете, что сделали все согласно ПДД, у остановившего вас сотрудника ГИБДД может оказаться иная точка зрения. Как быть в таком случае, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Даже если вас пытаются обвинить в нарушении требований, прописанных в пункте 11 ПДД, это еще не значит, что вы действительно что-то нарушили и уж тем более это не означает, что вас со 100-процентной вероятностью лишат за это «прав». Прежде всего скажем, что если вы обошли идущую впереди машину без выезда на полосу встречного движения, то это не «обгон», а «опережение», а за этот маневр в любом случае лишения водительского удостоверения не предусмотрено. Частенько на двухполосных дорогах водители неторопливых грузовиков любезно смещаются из своей полосы к обочине, освобождая место для проезда более шустрых легковушек. Если обгоняющая машина при этом не заехала левыми колесами за осевую разметку на «встречку», формально такой маневр можно считать типичным опережением.

Но при виде подобного у некоторых сотрудников ДПС срабатывает некий «тригер» в мозгу. Они останавливают обгоняющего и начинают «грузить» его по поводу якобы совершенного обгона в зоне действия запрещающего знака. «Вестись» на подобные провокации не стоит, твердо придерживаясь своей версии произошедшего.

Как правило, упоминание о наличии видеорегистратора в салоне машины «нарушителя» заставляет блюстителей закона мгновенно терять интерес к нему и растворяться в пространстве. Кроме того, если блюстители порядка оформляют протокол по поводу обгона в запрещенном месте, следует обратить внимание на состояние дорожной разметки.

Если она стерта или засыпана снегом, это может означать, что водитель ее видеть не мог и потому допустил нарушение ПДД без умысла, а следовательно привлекать его к ответственности нельзя. Но чтобы это обстоятельство стало аргументом в суде (ведь лишает прав только суд), нужно сфотографировать, а лучше снять на видео и разметку, и окружающие ориентиры, и полицейскую машину, и полицейских, оформляющих протокол. А потом приобщить эту запись к судебному делу. В этом случае имеется серьезный шанс, что свои «права» удастся отстоять. Кроме того, за обгон трактора, плетущегося как «хромая лошадь», лишение водительского удостоверения так же не грозит. При условии, что он едет не быстрее 30 км/ч.

Следует также помнить, что если за вами в полицейской базе данных не числится нарушений ПДД и уж тем более нет неоплаченных штрафов, судья, скорее всего, не лишит вас «прав», а приговорит к штрафу в размере 5000 рублей. Помимо этого смягчающего обстоятельства, КоАП в статье 4.2 среди таковых числит еще и «совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств». Или, к примеру, «совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка».

штрафы, суд, лишение прав, международные права, КоАП
26 марта 2018
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