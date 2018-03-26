Владельцы Infiniti, BMW, Mercedes, Audi и Lexus нарушают ПДД чаще и опаснее других

Фото проекта «Новости о штрафах ГИБДД»
Любопытный рейтинг автомобильных марок, на модели которых приходится больше всего дорожных штрафов составил аналитический отдел проекта «Новости о штрафах ГИБДД». Исследование можно считать довольно репрезентативным если учесть, что его выводы делались на анализе нарушений более 10 млн. авто, зарегистрированных в России.
Михаил Ростарчук

Вполне ожидаемо самыми «штрафоопасными» марками эксперты назвали изделия премиальных брендов Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Средний водитель модели этих марок получает от 5 до 11 постановлений о штрафе в год. Что вполне объяснимо, поскольку премиальные авто это, как правило, машины с мощными двигателями, разнообразными опциями и ассистентами, позволяющими их водителям чувствовать себя на дороге более, чем уверенно. Да и статус самих владельцев дорогих транспортных средств позволяет им не особо задумываться о числе собранных ими штрафов.

Однако куда большую озабоченность вызывает тот факт, что эти же люди получают наиболее общественно опасные штрафы (за красный свет, серьезное превышение скорости, езда по встречной полосе). И в этом деле к ним вплотную приближаются граждане, ездящие на не менее пафосных Land Rover и Volvo.

При этом любопытно, что в середине рейтинга с приблизительно равными результатами (около 4-х штрафов в год на одного приверженца марки) расположились Skoda и Ford — скорее всего благодаря широкой популярности этих брендов в России и большому числу чешских и американских машин, ездящих по стране.

А меньше всего наказаний собирают владельцы пяти японских марок: Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.

встречная полоса, превышение скорости, штрафы, ПДД, ГИБДД
26 марта 2018
604
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы