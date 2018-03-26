Владельцы Infiniti, BMW, Mercedes, Audi и Lexus нарушают ПДД чаще и опаснее других

Вполне ожидаемо самыми «штрафоопасными» марками эксперты назвали изделия премиальных брендов Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Средний водитель модели этих марок получает от 5 до 11 постановлений о штрафе в год. Что вполне объяснимо, поскольку премиальные авто это, как правило, машины с мощными двигателями, разнообразными опциями и ассистентами, позволяющими их водителям чувствовать себя на дороге более, чем уверенно. Да и статус самих владельцев дорогих транспортных средств позволяет им не особо задумываться о числе собранных ими штрафов.

Однако куда большую озабоченность вызывает тот факт, что эти же люди получают наиболее общественно опасные штрафы (за красный свет, серьезное превышение скорости, езда по встречной полосе). И в этом деле к ним вплотную приближаются граждане, ездящие на не менее пафосных Land Rover и Volvo.