Замглавы ГИБДД устроил пьяные гонки и разбил чужой Toyota Land Cruiser

Ночные покатушки для пьяного офицера полиции закончились увольнением из органов. Мало того, что он инициировал аварию, разбив на своем Citroёn люксовый внедорожник Toyota Land Cruiser, после чего благополучно скрылся с места ДТП. Так еще и проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться — как уже было сказано, патрульные машины гонялись за нарушителем несколько часов.

Вероятно, замглавы ГИБДД Свердловской области надеялся уйти от погони, а дело с поврежденным «Крузаком» попросту замять, используя служебное положение. Впрочем, сделать ему этого так и не удалось — автомобиль был блокирован, а Александр Юнусов — задержан.

Как сообщил «Газете.ру» глава пресс-центра областного главка МВД Валерий Горелых, «по итогам служебной проверки офицер будет уволен из системы МВД по отрицательным мотивам».