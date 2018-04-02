В России начинают массово штрафовать за выезд на «вафельницу»

Чуть ли не каждый проблемный перекресток, где часто возникают заторы, в самое ближайшее время может автоматически превратиться в неиссякаемый источник финансовых поступлений для местных бюджетов. Дело в том, что именно в текущем апреле вступают в силу поправки в ПДД, принятые правительством почти полгода назад. Речь идет, напомним, о постановлении № 1276 от 20 октября 2017 года. В нем власти решили поправить пункт Правил дорожного движения, регулирующий проезд перекрестков.

Пункт 13.2. ПДД теперь звучит так: «запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26 (то есть желтой вафельницей), если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении». Исключение из этого требования сделаны лишь для тех, кто собирается на перекрестке повернуть или развернуться. Перед перекрестком, «заштрихованным» желтой клетчатой разметкой, согласно новациям в ПДД должны будут установить соответствующие предупреждающие знаки — на расстоянии не более 30 метров от границы перекрестка. Из текста постановления следует, что эти поправки в ПДД начинают действовать через 180 дней после утверждения правительством, то есть в наступившем апреле.