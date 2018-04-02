В России начинают массово штрафовать за выезд на «вафельницу»

Постановление правительства о желтой клетчатой разметке на перекрестках вступает в силу в апреле 2018 года. С этого момента камеры начнут повально штрафовать водителей на проблемных участках дорог.
Максим Строкер

Чуть ли не каждый проблемный перекресток, где часто возникают заторы, в самое ближайшее время может автоматически превратиться в неиссякаемый источник финансовых поступлений для местных бюджетов. Дело в том, что именно в текущем апреле вступают в силу поправки в ПДД, принятые правительством почти полгода назад. Речь идет, напомним, о постановлении № 1276 от 20 октября 2017 года. В нем власти решили поправить пункт Правил дорожного движения, регулирующий проезд перекрестков.

Пункт 13.2. ПДД теперь звучит так: «запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26 (то есть желтой вафельницей), если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении». Исключение из этого требования сделаны лишь для тех, кто собирается на перекрестке повернуть или развернуться. Перед перекрестком, «заштрихованным» желтой клетчатой разметкой, согласно новациям в ПДД должны будут установить соответствующие предупреждающие знаки — на расстоянии не более 30 метров от границы перекрестка. Из текста постановления следует, что эти поправки в ПДД начинают действовать через 180 дней после утверждения правительством, то есть в наступившем апреле.

Напомним, что наказание за нарушение правил проезда перекрестков прописано в статье 12.13 КоАП. В ней за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, полагается штраф в размере 1000 рублей. Хотя, заметим, в заторах на перекрестках водители виноваты далеко не всегда. Как минимум в половине случаев такие дорожные коллапсы создаются из-за бездумной организации дорожного движения на этом участке.

Очень часто оказывается, что проехать на свой разрешающий сигнал светофора водители не могут. Например потому, что все пространство дороги за светофором каждый раз занимают машины, влившиеся туда с примыкающей улицы. И получается, что просочиться туда же ты можешь, лишь сознательно оставшись в границах перекрестка в момент, когда тебе загорится уже красный свет. Да, при этом ты нарушаешь ПДД, физически перегораживая проезд в поперечном направлении. Но что делать людям, если умники из местной ГИБДД и городской конторки по организации дорожного движения запрограммировали тут такой коллапс? А теперь, после вступления в силу поправок в ПДД о «желтой вафельнице» на асфальте перекрестков, эти же умники понавешают в подобных местах камер автоматической фиксации и начнут еще и штрафы драть с автовладельцев, предварительно вынуждая их нарушать Правила дорожного движения.

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2 апреля 2018
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