За что могут арестовать вашу машину

Причин, по которым у любого гражданина могут арестовать его авто, в нашей законодательной природе масса. Но не будем выяснять особенности ареста машины в результате уголовных дел. Посмотрим, в каких случаях можно лишиться колес в рамках административного и гражданского производства. Не забывая при этом, что после ареста т/с его уже нельзя перерегистрировать на другого собственника. Санкцию снимут только при устранении ее причин, а в обратном случае машину просто конфискуют.
С государством лучше не шутить, потому что чаще всего судебные приставы инициируют арест в случае длительной задолженности перед властными органами. А именно — в связи с неуплатой штрафов ГИБДД, налогов и коммунальных платежей.
Арест на машину могут наложить по решению суда, если вы не выполнили обязательства в отношении другого физического лица. Например, за неуплату долгов по алиментам на детей, а также займов, совершенных по расписке. Если должник, не выполнивший обязательства, пускается в бега, то суд может возбудить уголовное дело и поставить машину в федеральный розыск.
Право обратиться в судебные органы имеется и у кредиторов в случае длительной просрочки по возмещению банковских займов без объяснения причин. Судебные приставы могут арестовать автомобиль, чтобы банк потом выставил его на аукцион.
Процесс наложения подобных санкций регламентируется статьей 80 закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В любом случае должник заранее уведомляется о мерах воздействия, и ему отводится пять дней, чтобы расплатиться по долгам. Иначе приставы конфискуют автомобиль, и он будет продан в счет погашения задолженности.
Кроме того, право наложить арест на транспортное средство, приобретенное за рубежом, имеется у таможенных служб в случае нарушения владельцем правил его растаможивания. Зачастую нарушение выявляется в процессе регистрации автомобиля в ГИБДД.
Особо ушлые автолюбители, получив оповещение о наложении ареста на машину, сразу пытаются ее продать в течение пяти отведенных дней.
Чтобы не попасть впросак и не стать горе-покупателем такого авто, следует заранее пробить факт ее ареста в любом отделении ГИБДД или на интернет-портале дорожной инспекции. Ведь после того, как судебные приставы арестовывают машину, вся информация об этом поступает в полицию.