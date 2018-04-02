За что могут арестовать вашу машину

С государством лучше не шутить, потому что чаще всего судебные приставы инициируют арест в случае длительной задолженности перед властными органами. А именно — в связи с неуплатой штрафов ГИБДД, налогов и коммунальных платежей.

Арест на машину могут наложить по решению суда, если вы не выполнили обязательства в отношении другого физического лица. Например, за неуплату долгов по алиментам на детей, а также займов, совершенных по расписке. Если должник, не выполнивший обязательства, пускается в бега, то суд может возбудить уголовное дело и поставить машину в федеральный розыск.

Право обратиться в судебные органы имеется и у кредиторов в случае длительной просрочки по возмещению банковских займов без объяснения причин. Судебные приставы могут арестовать автомобиль, чтобы банк потом выставил его на аукцион.