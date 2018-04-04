Путин разрешил ГИБДД выявлять пьяных водителей методом, считавшимся незаконным

Вот только согласно действующей редакции КоАП РФ результаты анализа крови не могли быть признаны в качестве доказательства того, что автомобилист находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Административный кодекс считает подтверждением лишь результаты, полученные при исследовании выдыхаемого воздуха или мочи.

Теперь же резолюцией Владимира Путина этот пробел будет исключен — уже в июле соответствующие поправки, внесенные в ст.12.8 КоАП РФ, вступят в законную силу.

Стоит добавить, что за управление автомобилем подшофе в России предусмотрен штраф на сумму 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение штраф для нетрезвого водителя составит 300 000 рублей, а пешком ему придется ходить не менее трех лет. Если, конечно, рецидивиста не посадят за решетку — в качестве наказания также предусматривается до двух лет лишения свободы.