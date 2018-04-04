Путин разрешил ГИБДД выявлять пьяных водителей методом, считавшимся незаконным

Президент РФ подписал закон, определяющий новую максимально допустимую норму содержания алкоголя в крови водителя. Речь идет о «0,3 г/л абсолютного этилового спирта и более». Эту самую кровь совершенно законно начнут брать на анализ начиная с лета.
Чтобы признать водителя пьяным, гаишникам достаточно его отказа от проведения медицинского освидетельствования, либо наоборот — согласия с неутешительными для него показателями алкотестера. Напомним, что таковыми являются более 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В случае, если водитель с результатом продувки не согласен, его должны доставить в медицинское учреждение, где врачи вновь предложат дунуть в трубочку, либо сходить в туалет.
Существует сегодня и тот самый метод забора крови у шофера — подобную процедуру медики проводят, если драйвер физически не может или попросту отказывается сдать мочу на анализ. А еще кровь берут, если водитель находится без сознания.
Вот только согласно действующей редакции КоАП РФ результаты анализа крови не могли быть признаны в качестве доказательства того, что автомобилист находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Административный кодекс считает подтверждением лишь результаты, полученные при исследовании выдыхаемого воздуха или мочи.
Теперь же резолюцией Владимира Путина этот пробел будет исключен — уже в июле соответствующие поправки, внесенные в ст.12.8 КоАП РФ, вступят в законную силу.
Стоит добавить, что за управление автомобилем подшофе в России предусмотрен штраф на сумму 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение штраф для нетрезвого водителя составит 300 000 рублей, а пешком ему придется ходить не менее трех лет. Если, конечно, рецидивиста не посадят за решетку — в качестве наказания также предусматривается до двух лет лишения свободы.